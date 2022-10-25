Güneş tutulması Burç Yorumları: En çok bu 4 burç etkilenecek! 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
Yılın ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Merakla beklenen tutulma Türkiye'nin belirli illerinden de gözlemlenebilecek. Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarırken, astologlar da burçlara etkisi hakkında yorumlar yaptı. Aman bu burçlar çok dikkat etsin! Çükü en çok bu 4 burç etkilenecek! İşte 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
Güneş tutulması 25 Ekim günü Türkiye saatiyle 12:00 - 12:10'da başlayacak. Yılın ilk Güneş tutulmasının 30 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. İkinci ve sonuncu da bugün gerçekleşecek. İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek tutulma, hava durumunun açık olmasıyla beraber Türkiye'den gözlenebilecek. İşte Güneş tutulması Burç Yorumları: 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
EN ÇOK BU 4 BURCU ETKİLEYECEK! 25 EKİM BURÇ YORUMLARI
Sağlıklı bir ortaklığın neye benzediği hakkında çok şey öğreniyorsun, Boğa. Ve bu güneş tutulması Akrep burcunda gerçekleştiği için, diğer önemli kişilerin bulunduğu yedinci evinizdeki motoru hızlı bir şekilde çalıştırıyor. Bir ilişkide doruk noktasına ulaşan büyük bir değişiklik mi?
Kendinizi birine verdiğiniz bir taahhütten kurtulmak isterken mi buluyorsunuz? Bu güneş tutulması, biriyle bağlarınızı koparmaya hazır olduğunuzu gösterse de, bir ilişkinin farklı bir şeye dönüştüğü anlamına da gelebilir; daha güçlü ve daha kritik bir şey. Her iki durumda da, bu güneş tutulması, bir ilişkiyi neyin bir araya getirdiği (ve neyin dağılmasına neden olduğu) hakkında her birinize çok şey söyleyecek. Biri hayatında olmak istiyorsa, olacak.
ASLAN BURÇLARININ EV İÇİNDEKİ DİNAMİKLERİ DEĞİŞECEK
Bu güneş tutulması sırasında derinden kişisel bir değişimi kucaklamaya hazırlanıyorsun, Aslan. Eviniz ve ailenizle ilgili dördüncü evinizde gerçekleşen bu güneş tutulması, ev içi dinamiğinizde bir değişimin habercisi olabilir. Yeni bir yere taşınmaya, yeni bir aile üyesini karşılamaya veya yaşam alanınızı yeniden tasarlamaya hazır olabilirsiniz. Hatta memleketinizi geride bırakıp heyecan verici yeni bir fırsat için bir şehre taşınmaya hazır olduğunuzu bile gösterebilir!
Ancak yuvanızı geride bırakıp bilinmeyene doğru yola çıkarken, yeni hayatınızın kök salmasının zaman alabileceğini unutmamak önemlidir. Sadece meşhur çöpleri atıyor ve dairenizi derinlemesine temizliyor olsanız bile, süreç kesinlikle bazı karmaşık duyguları ortaya çıkarabilir. Her iki durumda da, evin mutlaka bir yer değil, bir ruh hali olduğunu öğreniyorsunuz.