Güneş tutulması Burç Yorumları: En çok bu 4 burç etkilenecek! 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...

Kendinizi birine verdiğiniz bir taahhütten kurtulmak isterken mi buluyorsunuz? Bu güneş tutulması, biriyle bağlarınızı koparmaya hazır olduğunuzu gösterse de, bir ilişkinin farklı bir şeye dönüştüğü anlamına da gelebilir; daha güçlü ve daha kritik bir şey. Her iki durumda da, bu güneş tutulması, bir ilişkiyi neyin bir araya getirdiği (ve neyin dağılmasına neden olduğu) hakkında her birinize çok şey söyleyecek. Biri hayatında olmak istiyorsa, olacak.