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    • Magazin
    • 25.10.2022 12:50
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    • 25.10.2022 12:50
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    25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi? BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR?

    Gök olaylarını takip etmeyi seven vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 'BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR? 25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi?' sorularının yanıtlarını araştırılmaya başlandı. 2022 yılının ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşecek. İşte detaylar...

    BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR? 25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi?

    BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR? 25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi? soruları sıkça araştırılır oldu. Bu ender görülen doğa olayını yakından takip etmek isteyenler 25 Ekim Güneş tutulması hakkında bilgi edinmek için harekete geçti. İşte gökbilimi meraklıları için Güneş tutulmasına dair merak edilenler...

    BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR?

    Öncelikle belirtelim ki evet bugün Güneş tutulması gerçekleşecek.25 Ekim Güneş tutulması saat 12.40 - 15.05 saatleri arasında gözlemlenebilecek.

    3D GÖZLÜKLE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ?

    Güneş tutulmasını izleyebilmek için özel filtreli gözlükler kullanılması gerekmektedir. 3D gözlükler içerisinde bu tip bir filtre bulunmamaktadır.

    GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRER?

    Güneş Tutulmasının maksimum evresi saat 13.50'de görülecek.

    GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN GÖRÜLECEK?

    Güneş tutulmasında; Rusya'da güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşmektedir. Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek.

        GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

        Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma için geri sayım başladı. Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesi olabilir.
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        Haberler Magazin 25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi? BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR?
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