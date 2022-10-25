25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi? BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR?

BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR? 25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi? soruları sıkça araştırılır oldu. Bu ender görülen doğa olayını yakından takip etmek isteyenler 25 Ekim Güneş tutulması hakkında bilgi edinmek için harekete geçti. İşte gökbilimi meraklıları için Güneş tutulmasına dair merak edilenler...
BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR?
Öncelikle belirtelim ki evet bugün Güneş tutulması gerçekleşecek.25 Ekim Güneş tutulması saat 12.40 - 15.05 saatleri arasında gözlemlenebilecek.
3D GÖZLÜKLE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ?
Güneş tutulmasını izleyebilmek için özel filtreli gözlükler kullanılması gerekmektedir. 3D gözlükler içerisinde bu tip bir filtre bulunmamaktadır.
GÜNEŞ TUTULMASI NE KADAR SÜRER?
Güneş Tutulmasının maksimum evresi saat 13.50'de görülecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN GÖRÜLECEK?
Güneş tutulmasında; Rusya'da güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşmektedir. Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek.