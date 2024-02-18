Enbiya suresinin faziletleri arasında ahiret hayatı için okunması gerektiği yer alır. Okuyanlar mahşer gününde kolaylıklarla karşılaşır. Hesap sırasında diğerlerinden daha az zorlanır.
Enbiya suresinin faziletleri arasında ahiret hayatı için okunması gerektiği yer alır. Okuyanlar mahşer gününde kolaylıklarla karşılaşır. Hesap sırasında diğerlerinden daha az zorlanır.
Enbiya Suresi Nasıl Okunur?
Enbiya suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun.
Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun.
Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun.
Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim.
Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun.
Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun.
Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun.
Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın.
Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın.
Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun.
Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın.
Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun.
La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun.
Kalu ya veylena inna künna zalimin.
Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın.
Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın.
Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın.
Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun.
Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun.
Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun.
Enbiya Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Enbiya suresinin Türkçe meali şöyledir:
İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.
Rab'lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: "Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?"
Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
Onlar, "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin" dediler.
Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler?
Senden önce de ancak kendilerine vah yettiğimiz birtakım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.
Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.
Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?
Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik.
Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı.
Onlara, "Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız" denildi.
"Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik" dediler.
Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.
Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.
Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!
Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.
Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.
Enbiya Suresi Neden Bahseder?
Enbiya suresinin bahsettiği konu mahşer günü ve peygamberlerle ilgili konulardır. Peygambere inanmayanların zorluklar yaşayacağı anlatılır. İman etmenin gücünden bahseder.