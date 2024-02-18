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Beyyine suresi - Beyyine suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! Beyyine suresi kaç ayet?

Beyyine suresi - Beyyine suresi Kur'an'da 98. sırada yer alır. Beyyine kelimesinin anlamı delil ya da açıkça ifade edilen belge olarak bilinir. Peygambere ve imana öneminin vurgulayan sure dönemdeki olayların kötüye gitmesi üzerine yol gösterilmesi amacıyla gönderilmiştir. İnsanlık kendilerine gelen peygambere inanmaları gerektiği vurgulanır.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 16:33 Güncelleme 18 Şubat 2024, 16:33
Beyyine suresi - Beyyine suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! Beyyine suresi kaç ayet?

Kıyametin olduğu gün yaşanılan zorluklardan kurtulmak isteyenler için faydalı bir duadır. Kıyamet günündeki etkilerden korunmasına yardımcı olur. Sureyi okuyanların yanlarında iyilikler olur. İyiliklerle karşılaşırlar ve çevresinde onlara destek olan insanlar yer alır. Beyyine suresi cennet kapısını açan sureler arasında yer alır. Peki Beyyine suresinin okunuşu nası? İşte Türkçe anlamı ve fazileti! Beyyine suresi kaç ayet?

Beyyine Suresi Kaç Ayet?
Beyyine suresinin ayet sayısı toplamda 8'dir.

Beyyine Suresi Nasıl Okunur?
Beyyine suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh2.Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah.
• Fiha kütübün kayyimeh.
• Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh.
• Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh.
• İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh.
• İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh.
• .Cezaühüm 'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh.

Beyyine Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Beyyine suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
• Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
• Sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.
• Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
• Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.
• Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.
• Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.
• Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

Beyyine Suresinin Fazileti Nedir?
Kıyametin olduğu gün yaşanılan zorluklardan kurtulmak isteyenler için faydalı bir duadır. Kıyamet günündeki etkilerden korunmasına yardımcı olur. Sureyi okuyanların yanlarında iyilikler olur. İyiliklerle karşılaşırlar ve çevresinde onlara destek olan insanlar yer alır. Beyyine suresi cennet kapısını açan sureler arasında yer alır. Allah sureyi okuyanları cennetle müjdelediğini söyler. Günahlarının bağışlanmasını isteyenler için surenin okunması faydalıdır. Sureyi okuyanlar için tövbe kapıları açılır. Allah kıyamet günü onu cennetle müjdeler. Cennetin nimetlerinden faydalanır. Surenin okunması durumunda melekler destek olur. Sureyi okuyanlar için iyilik ve bereket melekleri gelir. Allah cennetindeki güzelliklerin nail olacağını müjdeler. Kıyamet günündeki azabdan korunmak için sure okunmalıdır. Ruhen iyi gelen sure aynı zamanda bazı hastalıkların iyileşmesinde de etki eder. Sarılık hastalığı olanlar sureyi 3 defa okumalıdır. Düzenli olarak okunması halinde hastalara şifa olur. Düşmanlarla baş edebilmek için güç verir. Allah meleklerini yardım etmesi için gönderir. Birçok nimet ve güzellik kapısı açılır. Yüce yaradan surenin okunması halinde cennetteki ödüllerin her birinin sınırsız olduğunu dile getirir. Peygambere inanıp sureyi okuyanların bu ödüllerden sonsuz şekilde faydalanabileceği anlamına gelir. Beyyine suresi Allah'a inançla birlikte peygambere inancın da önemini vurgular. Bu yüzden sureyi okuyan herkesin peygamberini kabul ettiği ve onun yolundan gitmek istediği anlaşılır. Allah sureyi okuyanları melekleri ile ödüllendirir. Hastalık ve kedere karşı yardım edicidir. Beyyine suresinin faziletleri arasında şifa vermesi ve manevi olarak da rahatlatması yer alır.

Beyyine Suresi Neden Bahseder?
Beyyine suresinde peygamberin gönderilmesi hakkında ayetler yer alır. O zamanda yer alan kullarının kötü sözler söylediği anlatılır. Bu ortamın ahlak açısından daha güzel ve düzgün hale gelmesi için peygamberin gerekli olduğu söylenir. Peygamberlerin Allah hakkında doğru bilgiler verdiğinden ve her daim yol gösterdiğinden söz eder. Hangi dönem olursa olsun peygamberin daima ışık tutup yolları aydınlattığı anlatılır. Bu yüzden toplumlara peygamberin gerekli olduğu söylenir. Dinin temel esaslarından biri peygambere inanmaktadır. Yüce yaradan gönderdiği peygambere inanılması gerektiğini söyler. Beyyine suresinin bahsettiği konu peygambere imanın önemidir. Peygambere inanmayanların kötülükler yaşayacağını, inananların ise cennette birçok nimetle ödüllendirileceği anlatılır. Peygambere inanmanın gerekliliklerinden bahseder.


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