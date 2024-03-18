SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Antalya'da şok! "Tayyip Erdoğan'a oy var mı" sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenle buluşan Özgür Özel, vatandaşa "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yöneltmiş, aldığı "var" cevabıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Bu kez de Antalya Gazipaşa'da aynı durum yaşandı. "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yönelten Özel, aldığı "Var" yanıtına sinirlenip "Yok işte yok" diye karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 16:07 Güncelleme 18 Mart 2024, 16:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Antalya’da şok! Tayyip Erdoğan’a oy var mı sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimler için sahaya inen CHP Lideri Özgür Özel, mitinglerde umduğunu bulamıyor.

Büyük bir coşkuyla il il miting düzenleyen Özel, ilgi görmüyor.

Öyle ki meydanların boş olması sıkça dikkat çekiyor.

Özel de bunun önüne geçmek adına coşkuyla mitingini sürdürüyor.

BİR KEZ DAHA 'TAYYİP ERDOĞAN'A OY VAR MI?' SORUSU
Zaman zaman adeta amigo gibi tezahüratlar da yaptıran Özgür Özel, bugünkü mitinginde ise büyük bir şok yaşadı.

Özgür Özel'e Antalya'da şok!

Antalya'nın Gazipaşa bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, konuşma yaptığı sırada kendisini dinleyenlere, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusunu yöneltti.

BU KEZ ÖFKELENDİ: YOK İŞTE YOK!
Ancak halktan beklediği cevabı alamadı. Vatandaşlar, "Var" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Özel, aynı soruyu bir kez daha sordu ve yanıt değişmedi. Bu durum ise Özel'i öfkelendirince, "Yok işte yok!" diyerek karşılık verdi.

O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

3 KEZ EVET YANITI ALDI

Bu olay Özgür Özel'in yaşadığı ilk şok değil.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, halka hitabında yine Başkan Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi | ’Ekrem’in müdürü’ şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Casper
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan Şehitler Anıtı’nda önemli açıklamalar
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar
Türk Telekom
Batsman’dan döner tekme! Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Antalya’da şok! Tayyip Erdoğan’a oy var mı sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken yeni Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...
SON DAKİKA