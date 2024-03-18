CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Antalya'da şok! "Tayyip Erdoğan'a oy var mı" sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi

Özel de bunun önüne geçmek adına coşkuyla mitingini sürdürüyor.

Öyle ki meydanların boş olması sıkça dikkat çekiyor.

BİR KEZ DAHA 'TAYYİP ERDOĞAN'A OY VAR MI?' SORUSU

Zaman zaman adeta amigo gibi tezahüratlar da yaptıran Özgür Özel, bugünkü mitinginde ise büyük bir şok yaşadı.

Antalya'nın Gazipaşa bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, konuşma yaptığı sırada kendisini dinleyenlere, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusunu yöneltti.