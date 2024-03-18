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Sarıyer'de çöp konteynerindeki yazı cesede götürdü!

Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki bir yazısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 15:49 Güncelleme 18 Mart 2024, 16:32
Sarıyer’de çöp konteynerindeki yazı cesede götürdü!

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Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.

İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda ceset' notunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı.

CESET TANINMAZ HALDE
Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu. Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi.

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