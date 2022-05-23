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    • Haberler
    • 23.05.2022 15:10
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    • 23.05.2022 15:10
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    Yusuf suresinin Arapça okunuşu! Yusuf suresinin Türkçe Anlamı ve fazileti nedir? Yusuf suresi kaç ayetten oluşuyor?

    Yusuf suresi Mekke döneminde gönderilen sureler arasında yer alır. Uzun surelerden biridir. Yusuf suresinin bahsettiği konu Peygamber efendidir. Onun hayatındaki zorlukları ifade ederken diğer insanlara örnek olacak olaylar da anlatılır.

    takvim.com.tr
    Yusuf suresinin Arapça okunuşu!

    Yusuf suresinin faziletleri arasında kıskançlık duygusunu yok etmesi yer alır. İmanın kuvvetli olması için okunmalıdır. Kişilerin ölüm anında daha az acı çekmesinde etkilidir.

    Yusuf Suresi Kaç Ayet?
    Yusuf suresinin ayet sayısı 111'dir.

    Yusuf Suresi Nasıl Okunur?
    Yusuf suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın.
    • İnna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kılun.
    • Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın.
    • İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.
    • Kale ya büneyye la taksus rü'yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.

    • Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te'vilil ehadısi ve yütimmü nı'metehu aleyke ve ala ali ya'kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım.
    • Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın.
    • İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın.
    • Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba'dihı kavmen salihıyn.
    • Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba'düs seyyarati in küntüm faılın.
    • . Kalu ya ebana ma leke la te'menna ala yusüfe inna lehu lenasihun.
    • Ersilhü meana ğadey yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun.
    • Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye'külehüz zi'bü ve entüm anhü ğafilun.
    • Kalu le in ekelehüz zi'bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun.
    • Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec'aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş'urun.

        Yusuf Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
        Yusuf suresinin Türkçe meali şöyledir:
        • Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir.
        • Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.
        • Sana bu Kur'ân'ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.
        • Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."
        • (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır."
        • "Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden bilgiler öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi, nimetini hem sana hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki, Rabbin alîmdir, hakîmdir."
        • Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak âyetler vardır.
        • Hani demişlerdi ki: "Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, babamız belli ki, çok açık bir yanılgı içindedir."

        • "Yusuf'u öldürün, ya da bir yere atın ki, babanızın yüzü (sevgisi) size kalsın, sonra yine salih bir kavim olursunuz."
        • İçlerinden bir söz sahibi şöyle dedi: "Yusuf'u öldürmeyin, bir kuyunun dibine bırakın da ordan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın."
        • Dediler ki: "Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini istiyoruz."
        • "Yarın onu bizimle beraber gönder de gezsin, oynasın. Kesinlikle biz onu koruruz."
        • Babaları dedi ki: "Onu götürmeniz beni üzer, korkarım ki onu kurt yer de sizin haberiniz bile olmaz."
        • Dediler ki: "Vallahi biz böyle güçlü kuvvetli bir topluluk iken, buna rağmen onu kurt yerse, o zaman biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olmuş oluruz."
        • Nihayet kardeşleri, Yusuf'u alıp götürdüler ve kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdiler. Biz de ona şöyle vahyettik: "Andolsun ki, sen onlara ilerde hiç beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını haber vereceksin".
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        Haberler Haberler Yusuf suresinin Arapça okunuşu! Yusuf suresinin Türkçe Anlamı ve fazileti nedir? Yusuf suresi kaç ayetten oluşuyor?
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