Yusuf suresinin Arapça okunuşu! Yusuf suresinin Türkçe Anlamı ve fazileti nedir? Yusuf suresi kaç ayetten oluşuyor?

Yusuf suresinin faziletleri arasında kıskançlık duygusunu yok etmesi yer alır. İmanın kuvvetli olması için okunmalıdır. Kişilerin ölüm anında daha az acı çekmesinde etkilidir.
Yusuf Suresi Kaç Ayet?
Yusuf suresinin ayet sayısı 111'dir.
Yusuf Suresi Nasıl Okunur?
Yusuf suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın.
• İnna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kılun.
• Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın.
• İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.
• Kale ya büneyye la taksus rü'yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.
• Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te'vilil ehadısi ve yütimmü nı'metehu aleyke ve ala ali ya'kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım.
• Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın.
• İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın.
• Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba'dihı kavmen salihıyn.
• Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba'düs seyyarati in küntüm faılın.
• . Kalu ya ebana ma leke la te'menna ala yusüfe inna lehu lenasihun.
• Ersilhü meana ğadey yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun.
• Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye'külehüz zi'bü ve entüm anhü ğafilun.
• Kalu le in ekelehüz zi'bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun.
• Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec'aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş'urun.