Tuzla’da feci kaza! Kontrolden çıkıp takla attı: 1 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 08:32

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 Karayolu Edirne istikametinin trafik akışını yan yola vererek yolu trafiğe kapattı.

Tuzla'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tuzla'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kazada otomobilde bulunan Ayşe Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden sürücü Emrah Demir ile Ayşegül, Furkan ve Emir Ali Demir yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ayşe Demir'in cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa alındı. Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.