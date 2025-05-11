Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi
Babalar hayatımızdaki en büyük rehberlerden biri. Güven duygusunun, emeğin ve karşılıksız sevginin simgesi olan babalar için her yıl düzenli olarak bir gün ayrılıyor. 2025 yılında da bu özel günde binlerce çocuk, babalarına teşekkür etmek ve onları mutlu etmek için hazırlıklara şimdiden başladı. Peki 2025 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:24