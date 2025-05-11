Kadraj Galeri Kadraj İkon Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Babalar hayatımızdaki en büyük rehberlerden biri. Güven duygusunun, emeğin ve karşılıksız sevginin simgesi olan babalar için her yıl düzenli olarak bir gün ayrılıyor. 2025 yılında da bu özel günde binlerce çocuk, babalarına teşekkür etmek ve onları mutlu etmek için hazırlıklara şimdiden başladı. Peki 2025 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:24
Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü'nün ardından, ailedeki güçlü figür olan babaları onurlandırmak amacıyla ortaya çıkan bu özel günün kökeni ise bir hayli anlamlı.

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Babalar Günü'nü Başlatan Kadın: Sonora Smart Dodd

Babalar Günü'nün doğuşu, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd sayesinde oldu. Dodd, annelerinin vefatından sonra altı çocuğuna tek başına bakan babasının fedakarlığını unutmamıştı.

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Annelere adanmış bir gün varken, babalar için de benzer bir gün olması gerektiğini savunan Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için girişimlerde bulundu.

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Ancak hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle ilk kutlamalar 5 Haziran yerine 19 Haziran 1910 tarihinde, Washington'ın Spokane kentinde gerçekleşti. Bu tarih, Babalar Günü'nün temelini attı.

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2025 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Babalar Günü her sene haziran ayının 3. hafta sonu kutlanıyor. Buna göre bu sene Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü yaşanacak.