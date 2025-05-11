Kadraj Galeri Kadraj İkon Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

Yıl boyunca güneşin etkilerine maruz kalan cildimiz çoğu zaman göz ardı edilen risklerle karşı karşıya. Vücudun en büyük organı olan cilt, aynı zamanda en savunmasız olanı. Mayıs ayı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor. Bu özel ay boyunca yapılan bilgilendirme çalışmaları özellikle yaz mevsimine girerken artan ultraviyole (UV) riskine karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar cilt kanserine karşı alınacak basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini vurgularken bireyleri kendi ciltlerini tanımaya ve şüpheli değişikliklerde gecikmeden hekime başvurmaya davet ediyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:40
Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

Güneş ışığının altın dokunuşu cildimize yaşam verirken aynı zamanda sessiz bir tehdidi de beraberinde getirebilir: Cilt kanseri. Her yıl mayıs ayında kutlanan "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı"toplumu bu ciddi sağlık sorununa karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Erken teşhisle hayatların kurtulabileceği bu hastalık, dikkate alınması gereken belirtilerle sinsice ilerliyor. Peki cilt kanseri nedir, kimler risk altında ve korunmak için neler yapılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

Cilt: Vücudun Görünmeyen Kalkanı

Cildimiz yalnızca görünüşümüzü belirleyen bir dış yüzey değil; aynı zamanda vücudu dış tehditlere karşı koruyan en büyük organ. Güneş ışınlarından zararlı kimyasallara kadar birçok çevresel faktöre karşı ilk savunma hattını oluşturan cilt, zaman zaman bu savaşta yara alabiliyor.

Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

Bu yaralardan biri de hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle ortaya çıkan cilt kanseri.

Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

İki Yüzlü Tehdit: Melanom ve Diğerleri

Cilt kanseri temel olarak iki gruba ayrılıyor:

● Melanom: Sessiz ve Hızlı

Cildin rengini veren melanosit hücrelerinin anormal çoğalmasıyla oluşan melanom, nadir görülse de en tehlikeli cilt kanseri türü. Hızla yayılabilir ve erken tanı olmazsa ölümcül olabilir. Bu nedenle melanomun fark edilmesi ve vakit kaybetmeden müdahale edilmesi hayati önemdedir.

Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

● Melanom Dışı Cilt Kanserleri

Daha yaygın olan bu tür, genellikle cildin üst tabakalarında başlar. Uzun süreli güneşe maruz kalmakla yakından ilişkilidir. Basit bir leke ya da yara gibi başlayan belirtiler zamanla kötüleşebilir.