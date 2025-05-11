Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...

Güneş ışığının altın dokunuşu cildimize yaşam verirken aynı zamanda sessiz bir tehdidi de beraberinde getirebilir: Cilt kanseri. Her yıl mayıs ayında kutlanan "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı"toplumu bu ciddi sağlık sorununa karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Erken teşhisle hayatların kurtulabileceği bu hastalık, dikkate alınması gereken belirtilerle sinsice ilerliyor. Peki cilt kanseri nedir, kimler risk altında ve korunmak için neler yapılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler.