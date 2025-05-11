Cilt kanseri sinsice yayılıyor: Bu 4 belirtiye karşı tetikte olun! Avuç içi, ayak tabanı, kulaklar dahil...
Yıl boyunca güneşin etkilerine maruz kalan cildimiz çoğu zaman göz ardı edilen risklerle karşı karşıya. Vücudun en büyük organı olan cilt, aynı zamanda en savunmasız olanı. Mayıs ayı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor. Bu özel ay boyunca yapılan bilgilendirme çalışmaları özellikle yaz mevsimine girerken artan ultraviyole (UV) riskine karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar cilt kanserine karşı alınacak basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini vurgularken bireyleri kendi ciltlerini tanımaya ve şüpheli değişikliklerde gecikmeden hekime başvurmaya davet ediyor.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:40