İstanbul'da hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 ayrı dosyadan aranan F.D. (51), Silivri'de saklandığı evde yakalandı. Polis ekipleri, ilk aramada bulamadıkları firari hükümlüyü özel olarak yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede buldu. Gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda F.D.'nin Silivri'deki bir evde saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen baskında ilk etapta bulunamayan hükümlü için evde detaylı inceleme yapıldı. Bir dolabın arkasında gizli bölme olduğunu fark eden ekipler, dolabı çekince F.D. ile karşılaştı.