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Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. Özel olarak yaptırdığı dolabın arkasına saklanan hükümlünün 13 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

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Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

İstanbul'da hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 ayrı dosyadan aranan F.D. (51), Silivri'de saklandığı evde yakalandı. Polis ekipleri, ilk aramada bulamadıkları firari hükümlüyü özel olarak yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede buldu. Gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü evinde yaptırdığı gizli bölmenin içinde saklanırken yakalandı. (Fotoğraf: DHA)31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü evinde yaptırdığı gizli bölmenin içinde saklanırken yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

POLİS DOLABIN ARKASINDA BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda F.D.'nin Silivri'deki bir evde saklandığı belirlendi.

Video Oynatma İkonu Dolap arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-3

Adrese düzenlenen baskında ilk etapta bulunamayan hükümlü için evde detaylı inceleme yapıldı. Bir dolabın arkasında gizli bölme olduğunu fark eden ekipler, dolabı çekince F.D. ile karşılaştı.

Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-4

Firari hükümlünün polisten saklanmak amacıyla dolabı özel olarak yaptırdığı tespit edildi.

Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-5

13 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürülen F.D. hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-6

İşlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi.

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Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-8 Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-9 Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı-10
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