SIFIR ATIKTA 5 ÖNCELİKLİ ALAN BELİRLENDİ SIFIR ATIKTA 5 ÖNCELİKLİ ALAN BELİRLENDİ FAALİYET ALANI 1 Sıfır atık ve döngüsellik 2 Plastikler ve ambalaj 3 Sıfır atık bölgeleri 4 Gıda ve organik atık 5 Eğitim ve gençlik Amaç Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın ülkeler, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında gönüllülük esasına dayalı işbirliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Lider eşlerinin desteğiyle sıfır atık uygulamalarının uluslararası görünürlüğünün artırılması ve ülkelerin ortak projelere katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.



SIFIR ATIK FORUMU VE İSTANBUL PLATFORMU İLE ORTAK ÇALIŞMA Küresel Sıfır Atık İttifakı, her yıl düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve COP31 Eylem Gündemi kapsamında geliştirilen İstanbul Platformu ile bağlantılı faaliyet gösterecek. Sıfır Atık Forumu'nda belirlenen ortak öncelikler, İstanbul Platformu aracılığıyla somut projelere dönüştürülecek. İttifak ise lider eşlerinin desteğiyle bu projelerin uluslararası alanda tanıtılmasına ve daha fazla ülkenin çalışmalara katılmasına katkı sağlayacak.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ULUSLARARASI İKLİM DİPLOMASİSİ Emine Erdoğan, lider eşleriyle gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı programa katılacak. Sıfır atık uygulamaları, kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularının ele alınacağı programın ardından Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile resmi akşam yemeğine iştirak edecek. COP31'DE SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILIYOR Emine Erdoğan, 12 Kasım'da COP31 kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Müzesi'nin açılışına katılacak. COP31'in Mavi Bölgesi'nde kurulan müzede, Sıfır Atık Hareketi'nin 2017 yılından bu yana devam eden 9 yıllık yolculuğu anlatılacak. Türkiye'nin sıfır atık alanındaki ulusal ve uluslararası kazanımları ile döngüsel ekonomi uygulamaları ziyaretçilere tanıtılacak.

BEŞ YAPRAK FORMUNDA ÖZEL MİMARİ Sıfır Atık Müzesi, beş yaprak formunda tasarlanan mimarisiyle ziyaretçilerini karşılayacak. Müzede sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişiminin yanı sıra atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım ve atıktan sanata ilişkin çalışmalar yer alacak. İnteraktif deneyimler, dijital uygulamalar ve sanat eserleriyle desteklenen müzenin, ziyaretçilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.