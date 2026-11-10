COP31'de Emine Erdoğan'dan küresel sıfır atık çağrısı: 30'dan fazla lider eşi Antalya'da buluşuyor
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Emine Erdoğan'ın gündemi sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele olacak. 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi beklenen Emine Erdoğan, lider eşlerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda, 2017 yılında Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin dünya genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" tanıtılacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da dünya liderlerini ve uluslararası temsilcileri buluşturuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da zirve kapsamında sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çeşitli programlara katılacak.
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı", lider eşlerinin katılacağı toplantıda uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.
30'DAN FAZLA LİDER EŞİYLE BİR ARAYA GELECEK
Emine Erdoğan'ın COP31 kapsamında 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının karşılanmasında yer alacak Emine Erdoğan, ardından COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'na katılacak.
Emine Erdoğan, lider eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak.
Toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık uygulamaları ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak.
KÜRESEL SIFIR ATIK İTTİFAKI DÜNYAYA TANITILACAK
Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.
Lider eşleri, ülkelerindeki sıfır atık uygulamalarını, çevre politikalarındaki önceliklerini ve uluslararası işbirliğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.
İttifakın, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin dünya genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
SIFIR ATIKTA 5 ÖNCELİKLİ ALAN BELİRLENDİ
Lider eşlerinin desteğiyle sıfır atık uygulamalarının uluslararası görünürlüğünün artırılması ve ülkelerin ortak projelere katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.
SIFIR ATIK FORUMU VE İSTANBUL PLATFORMU İLE ORTAK ÇALIŞMA
Küresel Sıfır Atık İttifakı, her yıl düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve COP31 Eylem Gündemi kapsamında geliştirilen İstanbul Platformu ile bağlantılı faaliyet gösterecek. Sıfır Atık Forumu'nda belirlenen ortak öncelikler, İstanbul Platformu aracılığıyla somut projelere dönüştürülecek.
İttifak ise lider eşlerinin desteğiyle bu projelerin uluslararası alanda tanıtılmasına ve daha fazla ülkenin çalışmalara katılmasına katkı sağlayacak.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ULUSLARARASI İKLİM DİPLOMASİSİ
Emine Erdoğan, lider eşleriyle gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı programa katılacak.
Sıfır atık uygulamaları, kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularının ele alınacağı programın ardından Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
COP31'DE SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILIYOR
Emine Erdoğan, 12 Kasım'da COP31 kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Müzesi'nin açılışına katılacak. COP31'in Mavi Bölgesi'nde kurulan müzede, Sıfır Atık Hareketi'nin 2017 yılından bu yana devam eden 9 yıllık yolculuğu anlatılacak.
Türkiye'nin sıfır atık alanındaki ulusal ve uluslararası kazanımları ile döngüsel ekonomi uygulamaları ziyaretçilere tanıtılacak.
BEŞ YAPRAK FORMUNDA ÖZEL MİMARİ
Sıfır Atık Müzesi, beş yaprak formunda tasarlanan mimarisiyle ziyaretçilerini karşılayacak.
Müzede sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişiminin yanı sıra atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım ve atıktan sanata ilişkin çalışmalar yer alacak.
İnteraktif deneyimler, dijital uygulamalar ve sanat eserleriyle desteklenen müzenin, ziyaretçilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
2035'E MESAJLAR BIRAKILACAK
Sıfır Atık Müzesi'nde ziyaretçilerin geleceğe yönelik mesajlarını paylaşabilecekleri özel alanlar da bulunacak.
"2035 Mesaj Duvarı"nda ziyaretçiler, geleceğe ilişkin düşüncelerini video mesajlarıyla kaydedebilecek. Bu kayıtlar hem kendileriyle paylaşılacak hem de arşivlenecek.
Müzede ayrıca 30 yaşın üzerindeki bir zeytin ağacı çevresinde oluşturulan "Taahhüt Ağacı" yer alacak. Ziyaretçiler, 2035 yılı için çevreye yönelik taahhütlerini yaprak biçimindeki kartlara yazarak ağaca bırakabilecek.
Bu uygulamayla bireysel çevre sorumluluğunun ortak bir gelecek anlayışına dönüştürülmesi amaçlanıyor.
LİDER EŞLERİNE SIFIR ATIK ANLAYIŞIYLA HAZIRLANAN MENÜ
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışının ardından lider eşleri onuruna düzenlenecek öğle yemeğine katılacak.
Anadolu'nun köklü mutfak kültürünün sürdürülebilirlik anlayışıyla buluşturulacağı programın menüsünde mevsimlik ve yerel ürünler ile geleneksel tarifler öne çıkacak.
Masa düzeni de sıfır atık anlayışına uygun olarak hazırlanacak. Kesme çiçekler yerine etkinlik sonrasında da yaşamını sürdürebilecek canlı bitkiler kullanılacak.
COP31'İN YEŞİL BÖLGESİNİ DE ZİYARET EDECEK
Emine Erdoğan'ın COP31 kapsamında oluşturulan ülke ve uluslararası kuruluş pavilyonlarını ziyaret etmesi de planlanıyor.
Konferansın halka ve farklı paydaşlara açık etkinliklerinin gerçekleştirildiği Yeşil Bölge'yi gezecek olan Emine Erdoğan, burada yürütülen çalışmaları inceleyecek.
Emine Erdoğan ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenecek akşam yemeği programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek.
COP31 kapsamında gerçekleştirilecek temasların, Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte yaygınlaştırılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede yeni işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olması hedefleniyor.