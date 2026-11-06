Eski Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında adaylığıyla ilgili soruları yanıtladı.

"TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ" Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Sinirlioğlu, "Tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağım. Bu, görevin tanımında yer alıyor. Görev tanımının gerektirdiğinden farklı bir tutum sergileyemem. Buraya ülkemin temsilcisi olarak değil, ülkemin adayı olarak geldim." dedi. AGİT Genel Sekreteri olarak da aynı sorumluluklara özen göstermek durumunda olduğunu belirten Sinirlioğlu, bu göreve seçilmesi durumunda üstleneceği sorumlulukları "tam bir şeffaflık, bağımsızlık ve tarafsızlık içinde yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmaması" gerektiğini söyledi. Türkiye'nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu, New York'ta açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar: AA)