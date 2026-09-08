CHP, Yeni Parti ile bölünürken "eski" kavgalarından bir türlü sıyrılamıyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve YENİ Partililerin "İBB davası siyasi" algısını çökertti. "ÖNCELİĞİMİZ İMAMOĞLU DEĞİL AHLAKİ ÜSTÜNLÜK" Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Haziran 2026'da verdiği bir demeçte "Önceliğimiz İmamoğlu değil ahlaki üstünlük" mesajı vermiş, CHP'yi arındıracağını dile getirmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB davası siyasi algısını çökertti, Ekrem İmamoğlu için ʺHer kuruşun hesabını vermeliʺ dedi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



KILIÇDAROĞLU "İBB DAVASI SİYASİ" ALGISINI ÇÖKERTTİ



Kılıçdaroğlu bu kez de Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası için "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" dedi.



ADAY OLDUĞU İÇİN TUTUKLANMADI TUTUKLANACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN ADAY OLDU



CHP liderinin bu sözleri İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanmadığını, tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu tescilledi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması!

YOLSUZLUK GÖNDERMESİ: HER KÖR KURUŞUN HESABINI VERMELİ



İBB'de milyonluk yolsuzluk ve ihale vurgunları üzerinden İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" ifadelerini kullandı.