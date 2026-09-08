CHP'den İmamoğlu'na beton çivisi! "İBB davası siyasi" algısı çöktü: TAKVİM yazdı Kılıçdaroğlu adaylığa açık kapı bıraktı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB davası siyasi" algısını kurumsal olarak çökertti. Kılıçdaroğlu "Her kör kuruşun hesabı verilmeli" dedi. Bu sözler Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu için tutuklanmadığını, tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu tescilledi. Dilek İmamoğlu ise küplere bindi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, yaklaşan CHP kurultayı öncesi adaylığa açık kapı bırakarak Takvim.com.tr'nin kulislerini doğruladı. Bay Kemal, Gürsel Erol'un başını çektiği CHP'deki 3. yolculara da "Buradayım be buradayım" mesajı verdi.
CHP, Yeni Parti ile bölünürken "eski" kavgalarından bir türlü sıyrılamıyor.
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve YENİ Partililerin "İBB davası siyasi" algısını çökertti.
"ÖNCELİĞİMİZ İMAMOĞLU DEĞİL AHLAKİ ÜSTÜNLÜK"
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Haziran 2026'da verdiği bir demeçte "Önceliğimiz İmamoğlu değil ahlaki üstünlük" mesajı vermiş, CHP'yi arındıracağını dile getirmişti.
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması!
KILIÇDAROĞLU "İBB DAVASI SİYASİ" ALGISINI ÇÖKERTTİ
Kılıçdaroğlu bu kez de Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası için "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" dedi.
ADAY OLDUĞU İÇİN TUTUKLANMADI TUTUKLANACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN ADAY OLDU
CHP liderinin bu sözleri İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanmadığını, tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu tescilledi.
YOLSUZLUK GÖNDERMESİ: HER KÖR KURUŞUN HESABINI VERMELİ
İBB'de milyonluk yolsuzluk ve ihale vurgunları üzerinden İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" ifadelerini kullandı.
DİLEK İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA SAYDIRDI
Bu sözler CHP ve Yeni Parti arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Kılıçdaroğlu'na yanıt Dilek İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, önce "Ekrem siyasi rehine" dedi, sonra da Kılıçdaroğlu'na saydırdı.
Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.
Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum."
ŞAİBELİ KURULTAY YORUMU: BEN BU DAVANIN HİÇBİR YERİNDE YOKUM
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin bölünmesine yol açan 38. Olağan Kurultay süreci ve "mutlak butlan" kararı vardı.
Kurultaya ilişkin davanın tarafı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben bu davanın tarafı değilim. Dava açan değilim. İfade veren değilim. Ben bu davanın hiçbir yerinde yokum" dedi.
TAKVİM NE YAZDIYSA O: KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIĞA AÇIK KAPI
Kılıçdaroğlu "CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla da Takvim.com.tr'nin kulislerini doğruladı.
CHP lideri 'delegenin istemesi' şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı, kendisine "Aday olma" diyen CHP'deki 3. yolculara da "Buradayım be buradayım" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem genel başkan adayıyım demedim. Delege derse ki 'Şu kişi gelsin genel başkan olsun' nasıl reddeceksiniz." açıklamasında bulundu.
DEKLARASYONCU EKİBE GÖNDERME
Bu sözler doğrudan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın da aralarında bulunduğu deklarasyoncu ekibe gönderme olarak yorumlandı.
Gürsel Erol'un başını çektiği grup "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" ifadelerinin yer aldığı deklarasyonu yayımlayamıştı.
"ADAYIM" DEMEDİ, ADAYLIĞINI DEDİRTTİ
Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun "Adayım" demeyeceğini, adaylığını dedirteceğini yazmıştı.
Topu delegelere atan CHP lideri, Genel Merkez'den de beklediği desteği aldı. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" sözleriyle bunun altyapısını hazırladı.