Konya'da umre yolculuğu öncesi havalimanında dua ederken fenalaşan Abdullah Özkan hayatını kaybetti. Bir turizm şirketinin Beyşehir İlçe Şube Sorumlusu olduğu öğrenilen Abdullah Özkan (68), gece Konya Havalimanı'nda umre öncesi kafilesi ile birlikte yaptığı duayı tamamladığı sırada, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özkan'ın fenalaşarak yere yığıldığı anlar, duaya katılan bir umre yolcusu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Özkan'ın duayı tamamlarken aniden yere yığıldığı, çevresindekilerin Özkan'a müdahale ettiği görüldü.

ÖZKAN TOPRAĞA VERİLDİ

Özkan'ın cenazesi, Beyşehir ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Özkan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Abdullah Özkan dua sırasında yere yığıldı Cenaze törenine katılan Özkan'ın çalıştığı turizm şirketinin hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, olay sırasında arkadaşının yanında olduğunu ve yaşananlara tanıklık ettiğini söyledi. Gece umre yolculuğuna çıkacak bir kafileyle havalimanına gittiklerini anlatan Gümüş, "Saat 02.00'de Konya Havalimanı'nda buluştuk. 180 kişiden oluşan bir kafilemiz vardı. Mekke-i Mükerreme'ye gönderiyorduk. Yolcularımızın valizlerini teslim ettik, biletlerini aldık, ihramlarını giydirdik. Sonra havalimanının tam orta yerinde toplandık. Kafileye umrede kendilerine eşlik edecek kafile sorumlularını tanıttık." dedi. "HOCAMIN GÖRÜNEN HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU, SAĞLIKSIZ BİR DURUMU YOKTU"

Gümüş, Abdullah Özkan ile beraber 4 hoca olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Yolcularımıza son nasihatlerimizi yaptırdıktan sonra da hocamızın duasını aldık, 'umreci kardeşlerimizi dua ile yolcu edelim' dedik. Hocam çok güzel bir dua buyurdular. Oradaki kardeşlerimiz duaya gönülden 'amin' dediler. Hocamın görünen hiçbir sağlık sorunu yoktu, sağlıksız bir durumu yoktu. Duayı bitirdi. Dua sonunda kelime-i tevhid getirdi. Sonrasında telbiye getirdi, 'Lebbeyk Allahümme lebbeyk...' diye bildiğimiz. Sonrasında Efendimiz aleyhissalatü vesselama 3 defa salatüselam getirdi. Birincisi çok canlıydı, ikincisi çok canlıydı, üçüncüsünde bir ses kaybına uğradı ve hafif eğilerek yere doğru gitti ve secdeye kapandı." Gümüş, Özkan'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.