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Ankara’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç isteyen yeni nesil suç örgütüne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da iş yeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç isteyen, tefecilik yapan ve borcunu ödeyemeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkez ile Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç isteyen yeni nesil suç örgütüne operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, iş yeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç isteyen, tefecilik yapan ve borcunu ödeyemeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli belirlendi.

ANKARA MERKEZ VE 3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen şüphelilere yönelik 4 Kasım'da Ankara merkez ile Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda yakalanamayan 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

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