Esenyurt'ta metrobüs kazası: Haramidere-Sanayi Durağı'nda iki metrobüs çarpıştı, yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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İstanbul Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Esenyurt'ta metrobüsler çarpıştı, 6 kişi yaralandı
METROBÜS TRAFİĞİ AKSADI
Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel