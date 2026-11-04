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Esenyurt'ta metrobüs kazası: Haramidere-Sanayi Durağı'nda iki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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Esenyurt'ta metrobüs kazası: Haramidere-Sanayi Durağı'nda iki metrobüs çarpıştı, yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)Metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.

Kazada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta metrobüs kazası (Foto: AA)Esenyurt'ta metrobüs kazası (Foto: AA)

Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Video Oynatma İkonu Esenyurt'ta metrobüsler çarpıştı, 6 kişi yaralandı

METROBÜS TRAFİĞİ AKSADI
Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.

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