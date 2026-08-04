İstanbul Şirinevler'de panik anları yaşandı. Metrobüs durağında beklemekte olan Mina Nur S. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle hatta düştü.

AĞIR YARALANDI

Bu esnada ise seyir halinde olan metrobüs, Mina Nur S.'ye çarptı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şirinevler metrobüs durağında fenalaşıp yola düşen kadına metrobüs çarptı!

DEMİR BARİYER KESİLDİ

Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.

Şirinevler'de metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı. (Fotoğraf: DHA)

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.