Şirinevler'de metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı
Şirinevler durağında beklerken yola düşen Mina Nur S., gelen metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Sedyenin geçebilmesi için demir bariyerlerin kesildiği kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Giriş Tarihi:
İstanbul Şirinevler'de panik anları yaşandı. Metrobüs durağında beklemekte olan Mina Nur S. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle hatta düştü.
AĞIR YARALANDI
Bu esnada ise seyir halinde olan metrobüs, Mina Nur S.'ye çarptı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.Şirinevler metrobüs durağında fenalaşıp yola düşen kadına metrobüs çarptı!
DEMİR BARİYER KESİLDİ
Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam