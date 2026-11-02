İstanbul Sefaköy'de saat 15.15 sıralarında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süreli panik yaşayan yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

PANİK ANLARI: MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 15.15 sıralarında Sefaköy güzergâhında sefer yapan bir metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Sefaköy'de metrobüste yangın

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun dumanların aracı sarmasıyla birlikte içeride büyük panik yaşandı. Sürücünün kapıları açmasıyla birlikte yolcular hızla ve güvenli bir şekilde metrobüsten tahliye edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri, motor kısmındaki duman ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Sefaköy