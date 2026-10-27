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Mecidiyeköy metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

İstanbul Şişli'deki Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile 2 kişi arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

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Mecidiyeköy metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile iddiaya göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlilerinden biri karşısındaki kişiye tekme attı.

İstanbul’da metrobüs durağında güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiye tekme attı. (Fotoğraf: İHA)İstanbul’da metrobüs durağında güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiye tekme attı. (Fotoğraf: İHA)

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TEKME ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Taraflar arasında yaşanan arbedeye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, diğerleri yaşananları şaşkınlıkla izledi.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavga, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde özel güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiye tekme attığı, araya giren vatandaşların ise güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu görüldü.

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