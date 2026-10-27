İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile iddiaya göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlilerinden biri karşısındaki kişiye tekme attı.