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TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade: Satış yapılacak iller ve başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı sağlanacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek müzayedelere internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? Başvuru ve teklif verme işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte 725 arsanın satışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade: Satış yapılacak iller ve başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen taşınmazlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeli ödeme imkanı sağlanırken, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

61 ilde satışa çıkarılacak 725 arsa için müzayedeler yarın saat 10.30'da başlayacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)61 ilde satışa çıkarılacak 725 arsa için müzayedeler yarın saat 10.30'da başlayacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

TOKİ'NİN 725 ARSA SATIŞI YARIN BAŞLIYOR

TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği arsa satışı için açık artırmalar 5 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 6 Kasım Cuma günü devam edecek.

Müzayedeler her iki gün de saat 10.30'da başlayacak.

Açık artırmalar Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İstekliler internet üzerinden de teklif verebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sıra
İl
1
Adana
2
Adıyaman
3
Aksaray
4
Amasya
5
Ankara
6
Antalya
7
Ardahan
8
Artvin
9
Aydın
10
Balıkesir
11
Batman
12
Bilecik
13
Bingöl
14
Bolu
15
Burdur
16
Çanakkale
17
Çorum
18
Denizli
19
Diyarbakır
20
Elazığ
21
Erzurum
22
Eskişehir
23
Gaziantep
24
Gümüşhane
25
Hatay
26
Isparta
27
İstanbul
28
İzmir
29
Kahramanmaraş
30
Karabük
31
Karaman
32
Kastamonu
33
Kayseri
34
Kırşehir
35
Kocaeli
36
Konya
37
Kütahya
38
Malatya
39
Manisa
40
Mersin
41
Muğla
42
Muş
43
Nevşehir
44
Niğde
45
Ordu
46
Osmaniye
47
Rize
48
Sakarya
49
Samsun
50
Sinop
51
Sivas
52
Şanlıurfa
53
Şırnak
54
Tekirdağ
55
Tokat
56
Trabzon
57
Tunceli
58
Uşak
59
Van
60
Yozgat
61
Zonguldak

YÜZDE 20 VEYA YÜZDE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE

TOKİ'nin arsa satışında alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunulacak.

Belirlenen lotlarda arsa bedelinin yüzde 20 veya yüzde 25'i peşin ödenerek kalan tutar için 48 ay vade imkanı sağlanacak.

Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Açık artırmada peşin ödeme yapmak isteyen alıcılar için yüzde 15 indirim uygulanacak.

Böylece arsa almak isteyenler, satışa çıkarılan taşınmazların ödeme koşullarına göre peşin veya taksitli seçeneklerden yararlanabilecek.

Satış bilgisi
Ayrıntılar
Açık artırma tarihleri
5-6 Kasım 2026
Başlangıç saati
10.30
Satışa çıkarılan arsa
725
İl sayısı
61
Peşinat oranları
%20 veya %25
Taksitli ödeme
48 ay vade
Peşin ödeme indirimi
%15
Ankara müzayede yeri
Radisson Blu Hotel
İstanbul müzayede yeri
TOKİ İstanbul Hizmet Binası
Online teklif

KONUTTAN TURİZME, TARIMDAN SANAYİYE FARKLI ARSALAR SATILACAK

TOKİ tarafından satışa sunulacak arsalar, farklı kullanım niteliklerine sahip olacak.

Satış kapsamında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar yer alacak.

Müzayedeler iki gün boyunca saat 10.30'da gerçekleştirilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Müzayedeler iki gün boyunca saat 10.30'da gerçekleştirilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

TOKİ ARSA SATIŞINA NASIL KATILIM SAĞLANACAK?

TOKİ'nin 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği açık artırmalara Ankara ve İstanbul'daki müzayede alanlarından katılım sağlanabilecek.

Müzayede salonlarına gitmeden teklif vermek isteyen alıcılar ise internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Satışa çıkarılacak taşınmazların ayrıntıları ve ödeme koşulları hakkında TOKİ'nin resmi internet sitesinden bilgi alınabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI İÇİN NEREDEN BİLGİ ALINIR?

TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği 725 arsalık müzayedeye ilişkin ayrıntılı bilgilere resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Satış şartları ve taşınmazlara ilişkin detaylar için 444 84 34 numaralı telefon hattı da kullanılabilecek.

Açık artırma 5 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da başlayacak ve 6 Kasım Cuma günü devam edecek.

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