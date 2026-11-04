TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Yüzde 20 peşinat, 48 ay vade: Satış yapılacak iller ve başvuru şartları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı sağlanacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek müzayedelere internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? Başvuru ve teklif verme işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte 725 arsanın satışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen taşınmazlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeli ödeme imkanı sağlanırken, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
TOKİ'NİN 725 ARSA SATIŞI YARIN BAŞLIYOR
TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği arsa satışı için açık artırmalar 5 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 6 Kasım Cuma günü devam edecek.
Müzayedeler her iki gün de saat 10.30'da başlayacak.
Açık artırmalar Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İstekliler internet üzerinden de teklif verebilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
YÜZDE 20 VEYA YÜZDE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE
TOKİ'nin arsa satışında alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunulacak.
Belirlenen lotlarda arsa bedelinin yüzde 20 veya yüzde 25'i peşin ödenerek kalan tutar için 48 ay vade imkanı sağlanacak.
Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM
Açık artırmada peşin ödeme yapmak isteyen alıcılar için yüzde 15 indirim uygulanacak.
Böylece arsa almak isteyenler, satışa çıkarılan taşınmazların ödeme koşullarına göre peşin veya taksitli seçeneklerden yararlanabilecek.
KONUTTAN TURİZME, TARIMDAN SANAYİYE FARKLI ARSALAR SATILACAK
TOKİ tarafından satışa sunulacak arsalar, farklı kullanım niteliklerine sahip olacak.
Satış kapsamında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar yer alacak.
TOKİ ARSA SATIŞINA NASIL KATILIM SAĞLANACAK?
TOKİ'nin 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği açık artırmalara Ankara ve İstanbul'daki müzayede alanlarından katılım sağlanabilecek.
Müzayede salonlarına gitmeden teklif vermek isteyen alıcılar ise internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Satışa çıkarılacak taşınmazların ayrıntıları ve ödeme koşulları hakkında TOKİ'nin resmi internet sitesinden bilgi alınabilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI İÇİN NEREDEN BİLGİ ALINIR?
TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği 725 arsalık müzayedeye ilişkin ayrıntılı bilgilere resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.
Satış şartları ve taşınmazlara ilişkin detaylar için 444 84 34 numaralı telefon hattı da kullanılabilecek.
Açık artırma 5 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da başlayacak ve 6 Kasım Cuma günü devam edecek.