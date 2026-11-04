Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen taşınmazlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeli ödeme imkanı sağlanırken, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

61 ilde satışa çıkarılacak 725 arsa için müzayedeler yarın saat 10.30'da başlayacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi) TOKİ'NİN 725 ARSA SATIŞI YARIN BAŞLIYOR TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği arsa satışı için açık artırmalar 5 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 6 Kasım Cuma günü devam edecek. Müzayedeler her iki gün de saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İstekliler internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK? Sıra İl 1 Adana 2 Adıyaman 3 Aksaray 4 Amasya 5 Ankara 6 Antalya 7 Ardahan 8 Artvin 9 Aydın 10 Balıkesir 11 Batman 12 Bilecik 13 Bingöl 14 Bolu 15 Burdur 16 Çanakkale 17 Çorum 18 Denizli 19 Diyarbakır 20 Elazığ 21 Erzurum 22 Eskişehir 23 Gaziantep 24 Gümüşhane 25 Hatay 26 Isparta 27 İstanbul 28 İzmir 29 Kahramanmaraş 30 Karabük 31 Karaman 32 Kastamonu 33 Kayseri 34 Kırşehir 35 Kocaeli 36 Konya 37 Kütahya 38 Malatya 39 Manisa 40 Mersin 41 Muğla 42 Muş 43 Nevşehir 44 Niğde 45 Ordu 46 Osmaniye 47 Rize 48 Sakarya 49 Samsun 50 Sinop 51 Sivas 52 Şanlıurfa 53 Şırnak 54 Tekirdağ 55 Tokat 56 Trabzon 57 Tunceli 58 Uşak 59 Van 60 Yozgat 61 Zonguldak YÜZDE 20 VEYA YÜZDE 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE TOKİ'nin arsa satışında alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Belirlenen lotlarda arsa bedelinin yüzde 20 veya yüzde 25'i peşin ödenerek kalan tutar için 48 ay vade imkanı sağlanacak. Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak.