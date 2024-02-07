PM’nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM’e verilecek?

Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.





"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"

DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

PERDE ARKASINI TAKVİM.COM.TR DUYURDU

Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını Takvim.com. tr "CHP Kandil'le anlaştı" başlığı ile okuyucularına duyurmuştu.



Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti.