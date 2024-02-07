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PM'nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM'e verilecek?

Yerel seçimlere sayılı zaman kala CHP ve DEM arasındaki pazarlık tam gaz devam ediyor. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme süreci sonrası pazarlıkta vites yükselirken, CHP’den flaş bir karar geldi. 12 Şubat’ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısı 18 Şubat tarihine ertelendi. Öte yandan konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP yandaşı Barış Yarkadaş, PM toplantısının da ertelenmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Yarkadaş “Cuma günü yapılması planlanan Parti Meclisi’nin de ertelenebileceği konuşuluyor” dedi.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 20:45 Güncelleme 07 Şubat 2024, 23:06
PM’nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM’e verilecek?

Yerel seçimlerde adım adım yaklaştığımız günlerde CHP-DEM arasındaki kirli pazarlık boyut atlamaya devam ediyor.

Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.



"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

PERDE ARKASINI TAKVİM.COM.TR DUYURDU
Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını Takvim.com. tr "CHP Kandil'le anlaştı" başlığı ile okuyucularına duyurmuştu.

Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti.



CHP KANDİL'LE ANLAŞTI
Bir yandan da CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşuluyor.

Öte yandan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise dört duvardan pazarlığa dahil oldu. Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil" diyerek el yükseltti.



ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara gelirken CHP'de çok flaş bir gelişme yaşandı.

CHP, 12 Şubat'ta Ankara'da yapacağı aday tanıtım ve seçim bildirgesi lansman toplantısını 18 Şubat'a erteledi.

CHP'de yapılan açıklamada, "İlgi yazımız ile Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in katılımlarıyla 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan Adaylarımızın ve Seçim Bildirgemizin tanıtımının yapılacağı lansman programı tarafınıza bildirilmişti. Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in programı ışığında, gerçekleştireceğimiz Aday Tanıtımı ve Seçim Bildirgesi Lansman tarihi 18 Şubat 2024 saat 12.00 olarak güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.



PM TOPLANTISININ ERTELENMESİ DE GÜNDEMDE
Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP yandaşı Barış Yarkadaş, "CHP'nin aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yarakdaş, "CHP'nin 12 Şubat'ta yapacağı aday tanıtım toplantısı 18 Şubat tarihine ertelendi. Cuma günü yapılması planlanan Parti Meclisi'nin de ertelenebileceği konuşuluyor" dedi.



DEM'E HANGİ BELEDİYELER VERİLECEK?
Alınan karar sonrası CHP'nin DEM'e hangi belediyeleri vereceği merak konusu oldu.

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