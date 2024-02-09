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TAKVİM, CHP - DEM'in kirli planını açıklıyor! Hem tabanın gazını alacaklar hem de İmamoğlu'na yol açacaklar: Yol haritası Kandil'den

PKK'nın siyasi ayağı DEM, Başak Demirtaş'ın Kandil'den gelen talimat üzerine adaylıktan çekilmesi sonrası bugün İstanbul adayını duyuracak. DEM'in düşük profilli bir aday çıkararak hem tabanın gazını alacağı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açacağı konuşuluyor. İmamoğlu'nun ise İYİ Parti oylarını almak için DEM'i incitmeyecek milliyetçi bir üslup takınması bekleniyor. TAKVİM, CHP - DEM hattındaki kirli planı sizler için deşifre etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 11:39 Güncelleme 09 Şubat 2024, 11:59
TAKVİM, CHP - DEM’in kirli planını açıklıyor! Hem tabanın gazını alacaklar hem de İmamoğlu’na yol açacaklar: Yol haritası Kandil’den

CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. PKK'nın siyasi ayağı olan parti, Başak Demirtaş'ın Kandil'den gelen talimat üzerine adaylıktan çekilmesi sonrası bugün İstanbul adayını duyurmaya hazırlanıyor.

Gözler DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın yapacağı aday duyurusuna çevrildi.

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TAKVİM, CHP - DEM'İN KİRLİ PLANINI AÇIKLIYOR
Peki, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi ve DEM Parti'nin başka bir ismi aday olarak belirlemesinin altında ne yatıyor? TAKVİM, kirli pazarlık sürecinin arka planını sizler için deşifre etti.

"HEM TABANIN GAZINA AL HEM DE İMAMOĞLU'NA YOL AÇ" TAKTİĞİ
DEM'in düşük profilli bir aday çıkararak hem tabanın gazını alacağı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açacağı konuşuluyor.

İMAMOĞLU NEYİ HEDEFLİYOR?
İmamoğlu'nun da İYİ Parti oylarını almak için DEM'i incitmeyecek milliyetçi bir üslup takınması bekleniyor.

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Bir yandan da CHP PM'sine 'Kandil' ayarlı erteleme geldi. CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor.

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TÜRKİYE DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN PERDE ARKASINI TAKVİM'DEN ÖĞRENDİ
Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvim'den öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi.

Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI
CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşulurken, PKK ve DEM'e hangi tavizlerin verildiği merak konusu oldu.

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