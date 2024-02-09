TAKVİM, CHP - DEM’in kirli planını açıklıyor! Hem tabanın gazını alacaklar hem de İmamoğlu’na yol açacaklar: Yol haritası Kandil’den



TAKVİM, CHP - DEM'İN KİRLİ PLANINI AÇIKLIYOR

Peki, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi ve DEM Parti'nin başka bir ismi aday olarak belirlemesinin altında ne yatıyor? TAKVİM, kirli pazarlık sürecinin arka planını sizler için deşifre etti.



"HEM TABANIN GAZINA AL HEM DE İMAMOĞLU'NA YOL AÇ" TAKTİĞİ

DEM'in düşük profilli bir aday çıkararak hem tabanın gazını alacağı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açacağı konuşuluyor.

İMAMOĞLU NEYİ HEDEFLİYOR?

İmamoğlu'nun da İYİ Parti oylarını almak için DEM'i incitmeyecek milliyetçi bir üslup takınması bekleniyor.



Bir yandan da CHP PM'sine 'Kandil' ayarlı erteleme geldi. CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor.