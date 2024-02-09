DEŞİFRE | CHP PM’ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy’de İmamoğlu’na kesik, Çankaya’da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar’a DEM payı

Gelelim aday belirlenemeyen yerdeki sıkıntıların asıl sebebine...
İstanbul'da Adalar ve Esenyurt at pazarlığında DEM'e karşı koz olarak kullanıyor. Bu yüzden bir türlü aday ismi açıklanamadı.
'HADİ' BAKALIM KRİZ!
Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu cephesi Tülin Hadi'nin aday olmasını istiyor. Ancak Genel Merkez, Tülin Hadi isminin Kadıköy için gündeme gelmediğini belirterek Hadi'yle ilgili adaylık iddialarını yalanlıyor.
ÖZEL - İMAMOĞLU - YAVAŞ - KILIÇDAROĞLU HATTINDA 'ÇANKAYA' ÇEKİŞMESİ
Ankara Çankaya'da ise tam anlamıyla 4 başlı bir savaş patlak vermiş vaziyette... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor.
İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.
Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.
MANSUR YAVAŞ DA TOPA GİRDİ! İMAMOĞLU'NA BİR HAYLİ SİNİRLİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Özgür Özel'in Çankaya planlarının gölgesinde topa Mansur Yavaş da girdi. Yavaş, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.
Bilindiği üzere İstanbul adaylarını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun Çankaya adayını da belirlemek istemesi Mansur Yavaş'ı bir hayli küplere bindirdi.