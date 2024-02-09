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DEŞİFRE | CHP PM'ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy'de İmamoğlu'na kesik, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar'a DEM payı

Aday belirleme krizi ile boğuşan CHP PM'sine 'Kandil' ayarlı erteleme geldi. Başak Demirtaş'ın PKK talimatıyla çekilmesi sonrası kızışan pazarlıkların sonucu olarak kayıtlara geçen bu ertelemeyle DEM ve Kandil'e hangi tavizlerin verileceği merak konusu oldu. CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor. Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de boyut kazanmış vaziyette. Kadıköy'de İmamoğlu'na adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor. TAKVİM, CHP'deki mevcut krizi sizler için deşifre etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:05 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:05
DEŞİFRE | CHP PM’ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy’de İmamoğlu’na kesik, Çankaya’da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar’a DEM payı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim had safhada... Adaylar bir türlü belirlenemiyor, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekişmesine sahne olan süreç tabanı oldukça rahatsız ediyor.

CHP PM'SİNE KANDİL - DEM AYARLI ERTELEME
İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken CHP PM'si bir kez daha ertelendi.



Ertelemenin altında yatan sebep ise Başak Demirtaş'ın Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmesi.

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CHP - DEM hattında kızışan pazarlıkların sonucu olarak kayıtlara geçen bu erteleme sonrası CHP'nin DEM ve Kandil'e hangi tavizleri vereceği merak konusu oldu.

CHP, ESENYURT VE ADALAR İÇİN DEM'DEN İCAZET ALACAK
Bilindiği üzere iki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor. Fondaş Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP kurmayları DEM Parti ile yapılan görüşmeler ışığında İstanbul'da ilçe adaylarının belirlenmesinde "kent uzlaşısı" formülünün çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Öte yandan DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.

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TAVŞANIN 'PM'Nİ ÇEKTİLER: PARTİYE ÇOK FAZLA SAHİP DEĞİL, KABAK TADI VERDİ
Adayların bir türlü belirnemediği süreç CHP fondaşlarını da isyan ettirmiş vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

Portakal, "Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz. Bakın daha Çankaya, Kadıköy, Bakırköy belirlenemedi. Yarın belirlenmesi gerekiyordu. Haftaya ertelendi. Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı" dedi.



Gelelim aday belirlenemeyen yerdeki sıkıntıların asıl sebebine...

İstanbul'da Adalar ve Esenyurt at pazarlığında DEM'e karşı koz olarak kullanıyor. Bu yüzden bir türlü aday ismi açıklanamadı.


'HADİ' BAKALIM KRİZ!
Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu cephesi Tülin Hadi'nin aday olmasını istiyor. Ancak Genel Merkez, Tülin Hadi isminin Kadıköy için gündeme gelmediğini belirterek Hadi'yle ilgili adaylık iddialarını yalanlıyor.

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ÖZEL - İMAMOĞLU - YAVAŞ - KILIÇDAROĞLU HATTINDA 'ÇANKAYA' ÇEKİŞMESİ
Ankara Çankaya'da ise tam anlamıyla 4 başlı bir savaş patlak vermiş vaziyette... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor.

İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.

Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.

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MANSUR YAVAŞ DA TOPA GİRDİ! İMAMOĞLU'NA BİR HAYLİ SİNİRLİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Özgür Özel'in Çankaya planlarının gölgesinde topa Mansur Yavaş da girdi. Yavaş, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.

Bilindiği üzere İstanbul adaylarını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun Çankaya adayını da belirlemek istemesi Mansur Yavaş'ı bir hayli küplere bindirdi.

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