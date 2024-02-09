DEŞİFRE | CHP PM’ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy’de İmamoğlu’na kesik, Çankaya’da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar’a DEM payı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim had safhada... Adaylar bir türlü belirlenemiyor, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekişmesine sahne olan süreç tabanı oldukça rahatsız ediyor.



CHP PM'SİNE KANDİL - DEM AYARLI ERTELEME

İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken CHP PM'si bir kez daha ertelendi.







Ertelemenin altında yatan sebep ise Başak Demirtaş'ın Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmesi.

Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PMnin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEMe verilecek?

CHP - DEM hattında kızışan pazarlıkların sonucu olarak kayıtlara geçen bu erteleme sonrası CHP'nin DEM ve Kandil'e hangi tavizleri vereceği merak konusu oldu. CHP, ESENYURT VE ADALAR İÇİN DEM'DEN İCAZET ALACAK

Bilindiği üzere iki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor. Fondaş Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP kurmayları DEM Parti ile yapılan görüşmeler ışığında İstanbul'da ilçe adaylarının belirlenmesinde "kent uzlaşısı" formülünün çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.



Öte yandan DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.