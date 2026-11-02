AK Parti'den 25'inci yıl paneli! Bakan Şimşek ve Ömer Çelik konuşacak: Türkiye Yüzyılı masada
AK Parti, kuruluşunun 25'inci ve iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da özel bir panel düzenleyecek. 3 Kasım Salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek programın moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman üstlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün konuşmacı olacağı panelde, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ele alınacak.
AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin ise 24'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da özel bir panel gerçekleştirilecek. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde düzenlenecek programda, partinin çeyrek asırlık siyasi birikimi ve iktidar tecrübesi değerlendirilecek.
"Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" başlığıyla düzenlenecek panel, 3 Kasım Salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.
PANELİN MODERATÖRLÜĞÜNÜ HÜSEYİN YAYMAN ÜSTLENECEK
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre panelin moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman üstlenecek.
Programda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi yolculuğu, iktidar dönemindeki çalışmaları ve gelecek hedefleri değerlendirilecek.
BAKAN ŞİMŞEK VE AK PARTİ YÖNETİMİ KONUŞMACI OLACAK
Panelde parti yönetiminden ve hükümetten önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.
AK PARTİ'NİN 25 YILLIK SİYASİ YOLCULUĞU ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 25 yıllık dönemin değerlendirileceği panelde, partinin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi süreci gündeme gelecek.
Programda Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve siyaset alanlarında geçirdiği değişim, AK Parti'nin iktidar tecrübesi ve siyasi birikimi üzerinden ele alınacak.
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin ardından tek başına iktidara gelmişti. Parti, 2026 yılında kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümünü kutluyor.
TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU MASAYA YATIRILACAK
Panelin önemli gündem başlıklarından birini de AK Parti'nin gelecek hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu oluşturacak.
Katılımcılar, partinin geçmiş dönemdeki siyasi ve idari tecrübelerini değerlendirirken önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de ele alacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 1 Kasım'daki açıklamasında reform gündeminin canlı tutulması gerektiğini belirterek gelecek dönemin öncelikleri arasında Türkiye Yüzyılı hedefi ile siyasi ve hukuki düzenlemelerin bulunduğunu ifade etmişti.
AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde düzenlenecek panel, 3 Kasım 2026 Salı günü Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Programda, partinin çeyrek asırlık siyasi geçmişinin yanı sıra Türkiye'nin gelecek dönemine ilişkin politikalar ve hedefler de değerlendirilecek.