AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin ise 24'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da özel bir panel gerçekleştirilecek. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde düzenlenecek programda, partinin çeyrek asırlık siyasi birikimi ve iktidar tecrübesi değerlendirilecek.

"Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" başlığıyla düzenlenecek panel, 3 Kasım Salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.