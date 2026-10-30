Alman iki iş insanının iddiası üzerine Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik "kara para aklama" ve yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmada gözaltına alınan koruma Ömer D., 2021'den itibaren Sarıgül'ün cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Bir itiraf da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan C.D.'den geldi.

MUHTAR TANIŞTIRDI

İşte C.D.'nin rezaleti ortaya çıkaran itirafları:

"Lisedeyken Şişli Belediyesi'nde staj yaptım. O dönem gençlik kamplarından sorumlu olan mahalle muhtarı A.S. ile tanıştım. A.S., beni kampa götürdü. Burada Sarıgül ile tanıştırdı. Sarıgül'ün makamının arka tarafında yatak odası vardı. Burada duşakabin ve yatak bulunurdu. Mustafa Sarıgül, yanında çalışanları bu odaya çağırırdı. İçeriye çağırdığı kişilere masaj yaptırırdı."