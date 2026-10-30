Sarıgül dosyasında cinsel istismar ve gizli oda itirafları: Çarpık ilişkiler deşifre oldu
Sarıgül Ailesi'ne yönelik kara para aklama soruşturması, rezaleti ortaya çıkardı. Önce koruma Ömer D., Mustafa Sarıgül'ün kendisini istismar ettiğini anlattı. Ardından C.D., Sarıgül'ün belediyedeki gizli masaj odasında çalışanlara cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti...
Alman iki iş insanının iddiası üzerine Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik "kara para aklama" ve yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmada gözaltına alınan koruma Ömer D., 2021'den itibaren Sarıgül'ün cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Bir itiraf da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan C.D.'den geldi.
MUHTAR TANIŞTIRDI
İşte C.D.'nin rezaleti ortaya çıkaran itirafları:
"Lisedeyken Şişli Belediyesi'nde staj yaptım. O dönem gençlik kamplarından sorumlu olan mahalle muhtarı A.S. ile tanıştım. A.S., beni kampa götürdü. Burada Sarıgül ile tanıştırdı. Sarıgül'ün makamının arka tarafında yatak odası vardı. Burada duşakabin ve yatak bulunurdu. Mustafa Sarıgül, yanında çalışanları bu odaya çağırırdı. İçeriye çağırdığı kişilere masaj yaptırırdı."
'TEHDİT EDİLİYORDUK'
C.D., hem kendisinin hem de arkadaşının Sarıgül tarafından odaya çağrıldığını söyledi.
Şöyle devam etti: "Yaşımızın küçük olması ve iş bulamama korkusundan Sarıgül'ün dediklerini yapardık. Sarıgül, tabiri caizse korku imparatorluğu kurarak kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi."
TANIK TEMİZLİKÇİ
C.D., Mustafa Sarıgül'ün yanında çalışan M. isimli temizlik görevlisinin de kendisine bazı olaylar anlattığını öne sürdü. M.'nin bir gün üzgün bir şekilde yanına geldiğini öne süren C.D., şunları anlattı: "M., Mecidiyeköy'de ikamet etmekteydi. Bir gün yanıma geldi. Artık dayanacak gücünün olmadığını, çalışmak istemediğini söyledi.
Sarıgül'ün zorla talimat vererek B.Ö. ile ahlaksız ilişkiye girmesini zorunlu tuttuğunu, B.Ö. ile M. cinsel ilişkiye girdiğinde kapıdan izlediğini söyledi."
Bu arada soruşturma kapsamında, gençlik kamplarından sorumlu olan A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, berberi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişi de aranıyor.
Yolsuzluk soruşturmasında aralarında Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.
Emir Sarıgül'ün rüşvet paraları ile aldığı villada da çarpık ilişkiler yaşandığı öne sürüldü.
OTELDE KAMP...
C.D., gençlik kamplarının Uludağ'da ve Kumburgaz'daki otellerde düzenlendiğini söyledi. Kumburgaz'daki kampa iki kez katıldığını belirtti. Sarıgül'ün bu kamplara bizzat katılıp gençlere vaatler verdiğini ve şarkılar söylettiğini anlattı.