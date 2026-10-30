Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra dijital dönüşüm, teknoloji ve uzay alanındaki işbirlikleri de değerlendiriliyor.

TDT'nin Ankara'daki 13'üncü Zirvesi dolayısıyla gözler, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan gibi üye ülkelerin uzay alanındaki ortak çalışmalarına çevrildi.

Üye ülkelerin teknik bilgi birikimini buluşturan proje, yer gözlemi yapılmasını, yeni teknolojilerin yörüngede denenmesini ve sonraki ortak uzay görevleri için deneyim kazanılmasını amaçlıyor.

Bu çerçevede, Türk devletlerinin birlikte geliştirdiği "12U TDT-SAT Küp Uydusu " ile uzay sanayisindeki ortaklıkların ilerletilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

UZAY İŞBİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Ekim ayında Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan'ın öncülüğünde üye ülkelerin uzay sanayisi alanındaki işbirliği kapasitesini geliştirmeye yönelik çerçeve sözleşme imzalandı.

Uydu geliştirme, uzay teknolojileri, bilimsel araştırma ve sanayi alanlarındaki ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlayan sözleşme, ortak küp uydu projesinde edinilen deneyimin daha kapsamlı girişimlere taşınmasına zemin hazırlayacak.

Üye ülkelerin uzay alanındaki işbirliği başlıkları arasında, uydu verilerinin paylaşılması, su yönetimi, tarım, çevrenin korunması, iklimin izlenmesi ve afet risklerinin takibi de bulunuyor.

Türk devletlerinin ortak uydusunun 2027'nin ikinci yarısında Kazakistan'dan fırlatılması planlanıyor (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir - Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)

ORTAK UYDU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Küp uydu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Ghalam şirketi tarafından TDT üyesi ülkelerle birlikte geliştiriliyor.

Yaklaşık 16 kilogram ağırlığındaki uydu, 12U XL nano uydu platformuna dayanıyor.

Uydu, kameranın yanında veri işleme, yönelim ve kontrol, haberleşme, güç ve itki sistemleri gibi temel bileşenlerden oluşuyor. Üzerindeki optik sistem, Dünya'nın görüntülerini alarak bölgesel gözlem yapılmasını sağlayacak. Ayrıca sistem, uyduyla iletişim ve yüksek hızlı veri aktarımı için ayrı kanallar kullanarak güvenilir ve hızlı veri iletimi sunacak.

Uydunun, Dünya'dan yaklaşık 550 kilometre yükseklikte Güneş eşzamanlı yörüngede çalışması ve yaklaşık 2 yıl görev yapması planlanıyor.

Üzerindeki optik sistemle yeryüzünün görüntülerini alacak uydunun yer istasyonu da Astana'da bulunacak. Böylece Kazakistan, geliştirme çalışmalarının yanı sıra projenin yer altyapısına da ev sahipliği yapacak.