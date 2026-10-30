Dallıkavak Tüneli hizmete açılıyor: Erzurum-Rize yolunda 8 keskin viraj kalkacak, ulaşım 15 dakika kısalacak
Erzurum-Rize kara yolunda ulaşımı kolaylaştıracak Dallıkavak Tüneli, 31 Ekim'de hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü tünel sayesinde seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya düşeceğini açıkladı. Projeyle 8 keskin viraj devre dışı kalırken, yıllık 103,7 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının 31 Ekim Cumartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Toplam 9 kilometrelik kesimi kapsayan proje, Doğu Anadolu ile Karadeniz arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.
Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, bölgedeki ulaşım yatırımlarının sürdüğünü belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız." ifadelerini kullandı.
DALLIKAVAK TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Çift tüplü olarak inşa edilen Dallıkavak Tüneli'nin uzunluğu 3 bin 105 metreye ulaşıyor. Proje kapsamında bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı.
Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.
8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK
Dallıkavak Tüneli ile 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ndeki zorlu yol koşulları önemli ölçüde iyileştirilecek. Özellikle kış aylarında sürücülere güçlük yaşatan yüksek eğimli ve keskin virajlı güzergâhın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağlanacak.
Bakan Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." dedi.
20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK
Dallıkavak Tüneli'nin hizmete girmesiyle mevcut güzergâh 4,6 kilometre kısalacak. Seyahat süresindeki 15 dakikalık azalma sayesinde hem zamandan hem de akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf sağlanacak.
Projenin ekonomik ve çevresel katkılarını açıklayan Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâhı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık bin 334 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.
ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK
Dallıkavak Tüneli, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize ulaşım koridorunun önemli projeleri arasında yer alıyor.
Bakan Uraloğlu, güzergâhtaki tüm çalışmaların tamamlanmasıyla mevcut 248 kilometrelik yolun 196 kilometreye düşeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Erzurum-Rize Yolu'nun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergâhı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."