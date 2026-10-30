Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının 31 Ekim Cumartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Toplam 9 kilometrelik kesimi kapsayan proje, Doğu Anadolu ile Karadeniz arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Çift tüplü olarak inşa edilen Dallıkavak Tüneli'nin uzunluğu 3 bin 105 metreye ulaşıyor. Proje kapsamında bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı.

Bakan Uraloğlu, "Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Dallıkavak Tüneli, Erzurum-Rize güzergâhında ulaşımı hızlandırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sunacak. (Fotoğraf: Takvim)

8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK

Dallıkavak Tüneli ile 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ndeki zorlu yol koşulları önemli ölçüde iyileştirilecek. Özellikle kış aylarında sürücülere güçlük yaşatan yüksek eğimli ve keskin virajlı güzergâhın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağlanacak.

Bakan Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." dedi.