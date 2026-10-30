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Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında yeni operasyon! 10 gözaltı daha: Metin Mevlüt Sarıgül de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine karşı yürütülen kara para aklama soruşturmasında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Metin Mevlüt Sarıgül ve Altuğ Altınbaş Sürer'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği bildirilmişti.

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Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında yeni operasyon! 10 gözaltı daha: Metin Mevlüt Sarıgül de listede

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Mevlüt Sarıgül
Ömer Yazıcı
Aynur Aydın
Gençağa Meriç
Ahmet Meriç
Berrak Çetinkaya
Davut Kaymak
Altuğ Altınbaş Sürer
Mehmet Meriç
Süreyya Kurtulan

Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor.

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SORUŞTURMADA 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

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