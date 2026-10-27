Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen ve şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen 18 kişi belirlendi.

2 MİLYON 135 BİN LİRALIK PARA VE ALTINA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca toplam değeri yaklaşık 2 milyon 135 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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