DEAŞ'ın finans ağına darbe! Ankara merkezli operasyonda 16 şüpheli yakalandı: 2 milyon 135 bin liralık para ve altına el konuldu
Ankara merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'deki Hol Kampı'nda bulunan örgüt bağlantılı kadın ve çocuklara yardım gönderilmesi üzerinden yürütülen soruşturmada, yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde para, döviz ve altına el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, döviz, altın ve örgütsel doküman ele geçirildi.
HOL KAMPI'NA GÖNDERİLEN YARDIMLAR MERCEK ALTINDA
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü R Büro Amirliği ekipleri, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ bağlantılı kişilerin faaliyetlerini incelemeye aldı.
Çalışmalarda, yurt dışında ve Türkiye genelinde düzenlenen yardım kampanyaları aracılığıyla Suriye'deki Hol Kampı'nda alıkonulan DEAŞ yanlısı kadın ve çocuklara para, gıda ve çeşitli malzemeler gönderildiği belirlendi.
Bu kapsamda, söz konusu faaliyetlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan bir kişiye finansman sağladığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ: 18 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen ve şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen 18 kişi belirlendi.
2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Türk Ceza Kanunu'nun 314'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2 MİLYON 135 BİN LİRALIK PARA VE ALTINA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca toplam değeri yaklaşık 2 milyon 135 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.