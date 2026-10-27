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Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada hasar oluştu.

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Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin bitişikteki binanın çatısına da sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı iki binada maddi hasar oluştu. (Fotoğraf: DHA)İstanbul Küçükçekmece'de alevlerin sardığı iki binada maddi hasar oluştu. (Fotoğraf: DHA)

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ BİNAYA SIÇRADI

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı tamamen sardı.

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü-3

Alevler, bitişikte bulunan ve endüstriyel malzeme alanında faaliyet gösteren iş yerinin çatısına da sıçradı.

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü-4

İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

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Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü-6 Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü-7 Küçükçekmece'de tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı! İtfaiye alevleri söndürdü-8

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