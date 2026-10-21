Meclis'te Özgür Özel kürsüdeyken YENİ Partili vekiller onu çekiştirdi

Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Fon soruşturmasında yeni dalga: Altınbaş ailesine operasyon ve 31 gözaltı kararı

Fon soruşturmasında yeni dalga: Altınbaş ailesine operasyon ve 31 gözaltı kararı