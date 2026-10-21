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Başkan Erdoğan'dan MKYK'da kararlılık vurgusu: Kol kırılır yen içinde kalır demeyiz gereğini yaparız

Başkan Erdoğan'dan MKYK'da kararlılık vurgusu: Kol kırılır yen içinde kalır demeyiz gereğini yaparız

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AK Parti MKYK toplantısında fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kimin sorumluluğu varsa tereddütsüz gereğinin yapılacağını belirtti. Muhalefetin yönlendirmesiyle hareket etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, Yahşihan ve Esenyurt örneklerinde olduğu gibi kendi takvimlerini işleteceklerini kaydetti. MKYK'da ayrıca fon krizine yönelik yasal düzenlemenin bu hafta TBMM gündemine gelmesi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ise önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması kararlaştırıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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