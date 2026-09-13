Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin "zaman aşımı" gerekçesiyle verdiği "Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı" kararı, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kapatılan Ergenekon davasında sahte deliller, usulsüz dinlemeler ve haksız tutuklamalarla yüzlerce kişinin hayatını karartan FETÖ'cü eski hakim ve savcılar hakkında bir yargı gelişmesi yaşandı.

Zekeriya Öz. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ARALARINDA ZEKERİYA ÖZ DE VAR! 20 FİRARİ VE TUTUKLU İSİM

Aralarında firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Hasan Hüseyin Özese ve Hüsnü Çalmuk'un da bulunduğu 20 eski hakim ve savcı hakkında yürütülen süreçte mahkemenin "dosya zaman aşımına uğradı" kararına Başsavcılık anında itiraz etti.

ŞÜPHELİ İSİMLER Zekeriya ÖZ (Eski İstanbul Savcısı)

Fikret SEÇEN (Eski İstanbul Savcısı)

Süleyman PEHLİVAN (Eski İstanbul Savcısı)

Mehmet Ali PEKGÜZEL (Eski İstanbul Savcısı)

Nihat TAŞKIN (Eski İstanbul Savcısı)

Ercan ŞAFAK (Eski İstanbul Savcısı)

Mehmet Murat YÖNDER (Eski İstanbul Savcısı)

Mehmet Murat DALKU (Eski İstanbul Savcısı)

Hasan Hüseyin ÖZESE (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Hüsnü ÇALMUK (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Metin ÖZÇELİK (Eski İstanbul 11. ACM Üye Hâkimi)

Ömer DİKEN (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Mehmet KARABABA (Eski İstanbul 12. ACM Üye Hâkimi)

Dr. Sedat Sami HAŞILOĞLU (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Davut BEDİR (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

İdris ASAN (Eski İstanbul 9. ACM Üye Hâkimi)

Rüstem ERYILMAZ (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)

Yakup Hakan GÜNAY (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)

Ali Efendi PEKSAK (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

Murat ÜRÜNDÜ (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

BAŞSAVCILIK YANIT VERDİ: "BU EYLEMLER İŞKENCE VE ANAYASAYI İHLALDİR!"

Başsavcılık tarafından yapılan itirazda; FETÖ mensubu yargı mensuplarının 2008–2010 yılları arasında Ali Tatar (Müteveffa Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar müşteki), Levent Göktaş, Kemal Kerinçsiz, Mustafa Dönmez, Tunçer Kılınç ve Ergün Poyraz gibi isimlere yönelik usulsüz kararlarının basit adli hatalar olmadığı vurgulandı.

Eylemlerin TCK 309 kapsamında "Anayasayı İhlal" suçunun icrai hareketi olduğu ve mağdurlara karşı zaman aşımına tabi olmayan TCK 94'teki "İşkence" suçunu oluşturduğu belirtildi.