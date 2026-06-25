HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpası soruşturma ve kovuşturmasında görev alan Zekeriya Öz ve Fikret Seçen dahil 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.

Karar, Hazine tarafından ödenen tazminatların rücu yoluyla ilgili hâkim ve savcılardan tahsil edilmesinin yolunu açtı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in yargı içerisinde FETÖ ile mücadele doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında karar alındı.

HSK İkinci Dairesi, yıllarca bekletilen disiplin dosyalarında bekleme kararlarından vazgeçerek esasa girdi.

Son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi, medya ve siyaset dünyasını hedef alan Ergenekon kumpasına ilişkin en kapsamlı disiplin kararlarından biri çıktı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, yargı içerisinde FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi kritik ismin bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.

Halihazırda farklı kumpas dosyalarından meslekten çıkarılmış olan bu isimlerle ilgili verilen bu yeni karar, devletin ödediği tazminatlar için rücu yolunun da açılmasını sağladı. Böylece Hazine tarafından ödenen tazminatların ilgililerden tahsil edilmesinin yolu açılmış oldu. ALTYAPI FAALİYETİYDİ 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan bilgi ve belgeler, 12 Haziran 2007'de İstanbul Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başlayan, emekli askerlerden akademisyenlere kadar yüzlerce kişinin yargılandığı Ergenekon sürecine ilişkin değerlendirmeleri tamamen değiştirdi. Devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerde, Ergenekon kumpasının, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin altyapı faaliyetlerini oluşturan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personelin tasfiyesi suretiyle kendi kadrolarını oluşturma amacına matuf bir operasyon niteliğinde olduğu yönündeki tespitler öne çıktı. Ergenekon dosyası da bu kapsamda en çok tartışılan süreçlerden biri oldu. Yıllar boyunca süren yargılamaların ardından davanın temelini oluşturan birçok delil ve soruşturma işlemi yeniden mercek altına alındı.