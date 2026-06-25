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HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç

HSK 2. Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı kumpas dosyaları kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ’cü hâkim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat hainlerden tahsil edilecek.

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HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç
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  • HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpası soruşturma ve kovuşturmasında görev alan Zekeriya Öz ve Fikret Seçen dahil 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.
  • Karar, Hazine tarafından ödenen tazminatların rücu yoluyla ilgili hâkim ve savcılardan tahsil edilmesinin yolunu açtı.
  • Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in yargı içerisinde FETÖ ile mücadele doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında karar alındı.
  • HSK İkinci Dairesi, yıllarca bekletilen disiplin dosyalarında bekleme kararlarından vazgeçerek esasa girdi.
  • Son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi, medya ve siyaset dünyasını hedef alan Ergenekon kumpasına ilişkin en kapsamlı disiplin kararlarından biri çıktı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, yargı içerisinde FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi kritik ismin bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.

HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç-2

Halihazırda farklı kumpas dosyalarından meslekten çıkarılmış olan bu isimlerle ilgili verilen bu yeni karar, devletin ödediği tazminatlar için rücu yolunun da açılmasını sağladı. Böylece Hazine tarafından ödenen tazminatların ilgililerden tahsil edilmesinin yolu açılmış oldu.

ALTYAPI FAALİYETİYDİ

HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç-3 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan bilgi ve belgeler, 12 Haziran 2007'de İstanbul Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başlayan, emekli askerlerden akademisyenlere kadar yüzlerce kişinin yargılandığı Ergenekon sürecine ilişkin değerlendirmeleri tamamen değiştirdi.

Devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerde, Ergenekon kumpasının, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin altyapı faaliyetlerini oluşturan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personelin tasfiyesi suretiyle kendi kadrolarını oluşturma amacına matuf bir operasyon niteliğinde olduğu yönündeki tespitler öne çıktı. Ergenekon dosyası da bu kapsamda en çok tartışılan süreçlerden biri oldu.

Yıllar boyunca süren yargılamaların ardından davanın temelini oluşturan birçok delil ve soruşturma işlemi yeniden mercek altına alındı.

HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç-3

HSK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan hâkim ve savcılar hakkında yapılan şikâyetler uzun yıllar boyunca çeşitli incelemelere konu oldu. Disiplin dosyalarının önemli bölümü, devam eden ceza yargılamalarının sonucunun beklenmesi gerekçesiyle yıllarca bekletildi. Ancak HSK İkinci Dairesi, disiplin hukukunun amacı ve kamu hizmetinin gerekliliklerini dikkate alarak bekleme kararlarından vazgeçti. Böylece yıllardır devam eden dosyalarda esasa girilmesinin önü açıldı ve süreçte kritik bir aşamaya geçildi.

HSK'nın aldığı kararla Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan 62 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi. Karar kapsamında iki isim hakkında vefat etmeleri nedeniyle işlem yapılmazken, onlarca dosyada yürütülen disiplin incelemeleri sonucunda yargı tarihinin en kapsamlı yaptırım kararlarından biri ortaya çıktı.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KRİTİK ADIM

HSK'nın kararı, yargı teşkilatı içerisinde FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen disiplin ve denetim süreçlerinin en dikkat çekici adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, göreve geldiği günden bu yana yargı kurumlarının FETÖ ve benzeri yapılanmalardan arındırılması, yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi ve hukuk dışı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi yönündeki yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarından biri olarak görülen karar, yargı çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç-4

2 HAFTADA 237 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik yurt çapında son 2 haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda; yaklaşık bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 128'i tutuklanırken, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İŞTE O İSİMLER

Kararın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ceza sayısı oldu. HSK İkinci Dairesi, farklı dosyalarda tespit edilen fiiller nedeniyle toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verilmesine hükmetti. Kararda yer alan isimler arasında:

Adı SoyadıMeslekten Çıkarma Cezası Sayısı
Hasan Hüseyin Özese19
Sedat Sami Haşıloğlu17
Hüsnü Çalmuk16
Zekeriya Öz13
Mehmet Ali Pekgüzel12
Ercan Fırat12
Nihat Taşkın11
Fatih Mehmet Uslu10
Mehmet Murat Dalkuş10
Nihat Topal10
Fikret Seçen7
Mehmet Murat Yönder7
Ercan Şafak6
Metin Özçelik5
Rüstem Eryılmaz4
İdris Asan4
Yakup Hakan Günay4
Cihan Kansız3
Ali Efendi Peksak3
Davut Bedir3
Mehmet Karababa3
Murat Üründü3
Ömer Diken3
Süleyman Pehlivan3
Gökmen Demircan2
Hadi Çağdır2
Savaş Çelik2
Vedat Dalda2
TOPLAM230

Haber: Abdurrahman Şimşek

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