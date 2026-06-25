HSK'dan FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına tarihi ceza! 62 hakim ve savcıya 230 kez ihraç
HSK 2. Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi ve farklı kumpas dosyaları kapsamında meslekten çıkarılan 62 FETÖ’cü hâkim ve savcıyı Ergenekon kumpasından da ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminat hainlerden tahsil edilecek.
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- HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpası soruşturma ve kovuşturmasında görev alan Zekeriya Öz ve Fikret Seçen dahil 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.
- Karar, Hazine tarafından ödenen tazminatların rücu yoluyla ilgili hâkim ve savcılardan tahsil edilmesinin yolunu açtı.
- Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in yargı içerisinde FETÖ ile mücadele doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında karar alındı.
- HSK İkinci Dairesi, yıllarca bekletilen disiplin dosyalarında bekleme kararlarından vazgeçerek esasa girdi.
- Son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi, medya ve siyaset dünyasını hedef alan Ergenekon kumpasına ilişkin en kapsamlı disiplin kararlarından biri çıktı.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, yargı içerisinde FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında HSK İkinci Dairesi, Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan aralarında firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi kritik ismin bulunduğu 62 hâkim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verdi.
Halihazırda farklı kumpas dosyalarından meslekten çıkarılmış olan bu isimlerle ilgili verilen bu yeni karar, devletin ödediği tazminatlar için rücu yolunun da açılmasını sağladı. Böylece Hazine tarafından ödenen tazminatların ilgililerden tahsil edilmesinin yolu açılmış oldu.
ALTYAPI FAALİYETİYDİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan bilgi ve belgeler, 12 Haziran 2007'de İstanbul Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başlayan, emekli askerlerden akademisyenlere kadar yüzlerce kişinin yargılandığı Ergenekon sürecine ilişkin değerlendirmeleri tamamen değiştirdi.
Devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerde, Ergenekon kumpasının, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin altyapı faaliyetlerini oluşturan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personelin tasfiyesi suretiyle kendi kadrolarını oluşturma amacına matuf bir operasyon niteliğinde olduğu yönündeki tespitler öne çıktı. Ergenekon dosyası da bu kapsamda en çok tartışılan süreçlerden biri oldu.
Yıllar boyunca süren yargılamaların ardından davanın temelini oluşturan birçok delil ve soruşturma işlemi yeniden mercek altına alındı.
HSK KARARINDAN VAZGEÇTİ
Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan hâkim ve savcılar hakkında yapılan şikâyetler uzun yıllar boyunca çeşitli incelemelere konu oldu. Disiplin dosyalarının önemli bölümü, devam eden ceza yargılamalarının sonucunun beklenmesi gerekçesiyle yıllarca bekletildi. Ancak HSK İkinci Dairesi, disiplin hukukunun amacı ve kamu hizmetinin gerekliliklerini dikkate alarak bekleme kararlarından vazgeçti. Böylece yıllardır devam eden dosyalarda esasa girilmesinin önü açıldı ve süreçte kritik bir aşamaya geçildi.
HSK'nın aldığı kararla Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan 62 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi. Karar kapsamında iki isim hakkında vefat etmeleri nedeniyle işlem yapılmazken, onlarca dosyada yürütülen disiplin incelemeleri sonucunda yargı tarihinin en kapsamlı yaptırım kararlarından biri ortaya çıktı.
FETÖ İLE MÜCADELEDE KRİTİK ADIM
HSK'nın kararı, yargı teşkilatı içerisinde FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen disiplin ve denetim süreçlerinin en dikkat çekici adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in, göreve geldiği günden bu yana yargı kurumlarının FETÖ ve benzeri yapılanmalardan arındırılması, yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi ve hukuk dışı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi yönündeki yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarından biri olarak görülen karar, yargı çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
2 HAFTADA 237 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik yurt çapında son 2 haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucunda; yaklaşık bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 128'i tutuklanırken, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
İŞTE O İSİMLER
Kararın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ceza sayısı oldu. HSK İkinci Dairesi, farklı dosyalarda tespit edilen fiiller nedeniyle toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verilmesine hükmetti. Kararda yer alan isimler arasında:
|Adı Soyadı
|Meslekten Çıkarma Cezası Sayısı
|Hasan Hüseyin Özese
|19
|Sedat Sami Haşıloğlu
|17
|Hüsnü Çalmuk
|16
|Zekeriya Öz
|13
|Mehmet Ali Pekgüzel
|12
|Ercan Fırat
|12
|Nihat Taşkın
|11
|Fatih Mehmet Uslu
|10
|Mehmet Murat Dalkuş
|10
|Nihat Topal
|10
|Fikret Seçen
|7
|Mehmet Murat Yönder
|7
|Ercan Şafak
|6
|Metin Özçelik
|5
|Rüstem Eryılmaz
|4
|İdris Asan
|4
|Yakup Hakan Günay
|4
|Cihan Kansız
|3
|Ali Efendi Peksak
|3
|Davut Bedir
|3
|Mehmet Karababa
|3
|Murat Üründü
|3
|Ömer Diken
|3
|Süleyman Pehlivan
|3
|Gökmen Demircan
|2
|Hadi Çağdır
|2
|Savaş Çelik
|2
|Vedat Dalda
|2
|TOPLAM
|230
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