UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İstanbul’da sağanak yağış camileri vurdu: Tarihi Sadabat Camisi’ni su bastı... Kuledibi minaresi hasar gördü

Şiddetli sağanak ve rüzgar İstanbul’da tarihi yapılara zarar verirken sokaklarda paniğe neden oldu. Kağıthane Deresi’nin taşmasıyla sular altında kalan tarihi Sadabat Camisi’nde zabıta ekipleri acil güvenlik önlemi alarak kapıları kilitledi. Eş zamanlı olarak Küçükçekmece’de bulunan Kuledibi Mevlana Camisi’nin minaresindeki kurşun levhalar fırtınaya dayanamayarak Hanımeli Sokak’taki aracın üzerine çöktü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle olası faciaların önüne geçilirken, hasar gören araç çekici yardımıyla kaldırıldı ve tehlike arz eden sokaklar geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul’da sağanak yağış camileri vurdu: Tarihi Sadabat Camisi’ni su bastı... Kuledibi minaresi hasar gördü

İstanbul'u gece saatlerinde teslim alan şiddetli sağanak ve fırtına, kentin simge ibadethanelerinden tarihi Sadabat Camisi başta olmak üzere dini yapılarda tahribata neden oldu.

Kağıthane ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kağıthane Deresi'nin debisini yükselterek taşmasına neden oldu.

Taşkın sonucu bölgede bulunan tarihi Sadabat Camisi (Aziziye Camisi) ve etrafındaki yapılar sular altında kaldı.

Megakent İstanbul’u tesiri altına alan aşırı yağışlı hava şartları nedeniyle Kağıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde tehlikeli anlar yaşandı. . (Fotoğraflar: İHA ve DHA'dan alınmıştır)Megakent İstanbul’u tesiri altına alan aşırı yağışlı hava şartları nedeniyle Kağıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde tehlikeli anlar yaşandı. . (Fotoğraflar: İHA ve DHA'dan alınmıştır)

Caminin içi ve bahçesi tamamen suyla dolarken, yan tarafta bulunan umumi hizmet binaları da baskından etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Su baskını yaşanan cami bahçesinin kapıları, olası tehlikelere karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu tarihi Sadabat Camisi ve çevresindeki alanlar sular altında kaldı.Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu tarihi Sadabat Camisi ve çevresindeki alanlar sular altında kaldı.

MİNAREDEN KOPAN LEVHALAR ARACA ÇARPTI

Kent genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.

Gece saatlerinde Kuledibi Mevlana Camisi'nin minaresinde bulunan kurşun levhalar, fırtınaya dayanamayarak koptu.

Minareden düşen ağır kurşun levhalar, Hanımeli Sokak üzerinde park halinde bulunan aracın üstüne isabet etti.

çükçekmece ilçesinde fırtınanın etkisiyle Kuledibi Mevlana Camisi’nin minaresinden kopan kurşun levhalar park halindeki aracın üzerine düştü. çükçekmece ilçesinde fırtınanın etkisiyle Kuledibi Mevlana Camisi’nin minaresinden kopan kurşun levhalar park halindeki aracın üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek alanı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Hasar alan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sokağa saçılan levha parçaları ekipler tarafından toplandı.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayların ardından belediye ve polis ekipleri, riskli bölgelerde güvenlik şeritleri çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayların ardından belediye ve polis ekipleri, riskli bölgelerde güvenlik şeritleri çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da çöpler sokaklara taştı: Kötü koku ve sinek vatandaşları bezdirdi
SONRAKİ HABER

Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler