İstanbul’da sağanak yağış camileri vurdu: Tarihi Sadabat Camisi’ni su bastı... Kuledibi minaresi hasar gördü
Şiddetli sağanak ve rüzgar İstanbul’da tarihi yapılara zarar verirken sokaklarda paniğe neden oldu. Kağıthane Deresi’nin taşmasıyla sular altında kalan tarihi Sadabat Camisi’nde zabıta ekipleri acil güvenlik önlemi alarak kapıları kilitledi. Eş zamanlı olarak Küçükçekmece’de bulunan Kuledibi Mevlana Camisi’nin minaresindeki kurşun levhalar fırtınaya dayanamayarak Hanımeli Sokak’taki aracın üzerine çöktü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle olası faciaların önüne geçilirken, hasar gören araç çekici yardımıyla kaldırıldı ve tehlike arz eden sokaklar geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı.
İstanbul'u gece saatlerinde teslim alan şiddetli sağanak ve fırtına, kentin simge ibadethanelerinden tarihi Sadabat Camisi başta olmak üzere dini yapılarda tahribata neden oldu.
Kağıthane ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kağıthane Deresi'nin debisini yükselterek taşmasına neden oldu.
Taşkın sonucu bölgede bulunan tarihi Sadabat Camisi (Aziziye Camisi) ve etrafındaki yapılar sular altında kaldı.
Caminin içi ve bahçesi tamamen suyla dolarken, yan tarafta bulunan umumi hizmet binaları da baskından etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Su baskını yaşanan cami bahçesinin kapıları, olası tehlikelere karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı.
MİNAREDEN KOPAN LEVHALAR ARACA ÇARPTI
Kent genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.
Gece saatlerinde Kuledibi Mevlana Camisi'nin minaresinde bulunan kurşun levhalar, fırtınaya dayanamayarak koptu.
Minareden düşen ağır kurşun levhalar, Hanımeli Sokak üzerinde park halinde bulunan aracın üstüne isabet etti.
Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek alanı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Hasar alan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sokağa saçılan levha parçaları ekipler tarafından toplandı.