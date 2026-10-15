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Bakan Murat Kurum uyardı: Yarın sabah Avrupa Yakası'nda yağış yeniden başlayacak

Bakan Murat Kurum uyardı: Yarın sabah Avrupa Yakası'nda yağış yeniden başlayacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası yeni meteorolojik uyarıları aktardı. Yarın sabah özellikle Avrupa Yakası'nda yağışların yeniden başlayacağını ve Cumartesi günü de süreceğini belirten Kurum; İstanbul dâhil 24 ilde sarı, Zonguldak ve Düzce'de ise turuncu kod uyarısının geçerli olduğunu vurgulayarak vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısında bulundu.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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