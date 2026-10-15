Bakan Murat Kurum uyardı: Yarın sabah Avrupa Yakası'nda yağış yeniden başlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası yeni meteorolojik uyarıları aktardı. Yarın sabah özellikle Avrupa Yakası'nda yağışların yeniden başlayacağını ve Cumartesi günü de süreceğini belirten Kurum; İstanbul dâhil 24 ilde sarı, Zonguldak ve Düzce'de ise turuncu kod uyarısının geçerli olduğunu vurgulayarak vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısında bulundu.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel