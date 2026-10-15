Bakan Murat Kurum Ayazağa'daki hasarı aktardı: 300 iş yeri ve 200 araçta zarar tespiti yapıldı

Kocaeli Gölcük'te tonlarca ağırlıktaki dev istinat duvarı çöktü: O anlar cep telefonu kamerasında

Kocaeli Gölcük'te tonlarca ağırlıktaki dev istinat duvarı çöktü: O anlar cep telefonu kamerasında