19 Eylül 2023'te İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda ağır yaralı bulunan Ömer Şenol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yeniden ele alınan dosyada mevcut deliller ve iletişim kayıtları tekrar değerlendirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İzmir'deki bir dosyanın daha çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Akın Gürlek (Fotoğraf: AA)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerin ifadeleri ve yer gösterme işlemleri sırasında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

61 DOSYADA 68 CİNAYET AYDINLATILDI

Bakan Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını açıkladı.

Gürlek, soruşturmaların titizlikle sürdürüleceğini belirterek hiçbir faili meçhul dosyanın peşinin bırakılmayacağını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ömer Şenol

Faili Meçhul Cinayet