TUTUKLU FETÖ'CÜLER SEGBİS'LE BAĞLANDI Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan timde yer aldıkları gerekçesiyle başka bir davada yargılanıp mahkum edilen, bu davanın da tutuksuz sanıkları Davut Uçum ve Nusret Memiş, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve yakınları, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Davut Uçum, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, aleyhine tek bir delil bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

DOSYA BİRLEŞTİRİLSİN TALEBİ

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen "ana soruşturma" dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 31 Mart 2026'ya erteledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ana soruşturma dosyasının Ankara'ya gönderildiğini hatırlatarak, "Biz dönemsel izahların ve dönemsel figüranların değil gerçeklerin peşindeyiz. Ana dosyanın şu anda soruşturma kapsamında olması, sürecin doğru yöne gitmesi, katillerin bu anlamda bulunmasını sağlayarak Türk adaletine olan güveni artıracak ve adaletin mutlak anlamda tesisi adına büyük bir gelişmeye işaret edecektir." diye konuştu.