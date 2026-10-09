CANLI YAYIN
Geri

İlk atışta tam isabet! AKINCI TİHA'ya "güdümlü" takviye: MORFOZ'la yüksek vuruş uzun menzil

Yerli ve milli savunma sanayii göğüs kabartmaya devam ediyor. ASELSAN tarafından üretilen MORFOZ kanatlı güdüm kiti, Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirdiği ilk atışlı test faaliyetini tamamladı. Mühimmat güvenli ayrılarak, önceden belirlenen manevra setleri ile otopilot algoritmalarını doğruladı ve hedefini başarıyla vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İlk atışta tam isabet! AKINCI TİHA'ya "güdümlü" takviye: MORFOZ'la yüksek vuruş uzun menzil

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın geliştirdiği MORFOZ Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

ASELSAN MORFOZ, mühimmat kanat açma bütünü ile uzun menzil ve teslimat seviyesinde mühimmatta dahili telemetri ile platforma veri sağlıyor.

MORFOZ kanatlı güdüm kiti AKINCI TİHA ile hedefi tam isabetle vurdu (Foto: Takvim İnfografiMORFOZ kanatlı güdüm kiti AKINCI TİHA ile hedefi tam isabetle vurdu (Foto: Takvim İnfografi

HARP BAŞLIĞI ETKİNLİĞİNİ MAKSİMİZE EDİYOR

Aynı zamanda 8 kanallı CRPA ile karıştırma altında koruma sağlayarak harp başlığı etkinliğini maksimize etmek amacıyla dikey vuruş açısı ile hedefe angaje oluyor.

MORFOZ hedefi başarıyla vurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)MORFOZ hedefi başarıyla vurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


YÜKSEK VURUŞ HASSASİYETİ VE DAHA UZUN MENZİL

ASELSAN MORFOZ'un öne çıkan özellikleri şu şekilde:

  • Yüksek vuruş hassasiyeti ve daha düşük ikincil hasar kabiliyeti
  • Açılır kanat bütünü ile uzun menzil
  • Her türlü hava şartında kullanılabilme
  • Gece/gündüz şartlarında görev yapabilme
  • GNSS karıştırmasına karşı dayanıklılık
  • Yol noktası takibi yapabilme
  • Seçilebilir vuruş açısı ve bütünleşik ANS/KKS taban

HÜRKUŞ-II’de son test tamamlandı: Teslimat için geri sayım başladıHÜRKUŞ-II’de son test tamamlandı: Teslimat için geri sayım başladı

İstanbul merkezli "Arap Emrah" suç örgütüne operasyon! 38 sosyal medya hesabına erişim engeli istendi
SONRAKİ HABER

Arap Emrah suç örgütüne 8 ilde operasyon
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler