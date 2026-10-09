İlk atışta tam isabet! AKINCI TİHA'ya "güdümlü" takviye: MORFOZ'la yüksek vuruş uzun menzil
Yerli ve milli savunma sanayii göğüs kabartmaya devam ediyor. ASELSAN tarafından üretilen MORFOZ kanatlı güdüm kiti, Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirdiği ilk atışlı test faaliyetini tamamladı. Mühimmat güvenli ayrılarak, önceden belirlenen manevra setleri ile otopilot algoritmalarını doğruladı ve hedefini başarıyla vurdu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın geliştirdiği MORFOZ Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.
ASELSAN MORFOZ, mühimmat kanat açma bütünü ile uzun menzil ve teslimat seviyesinde mühimmatta dahili telemetri ile platforma veri sağlıyor.
HARP BAŞLIĞI ETKİNLİĞİNİ MAKSİMİZE EDİYOR
Aynı zamanda 8 kanallı CRPA ile karıştırma altında koruma sağlayarak harp başlığı etkinliğini maksimize etmek amacıyla dikey vuruş açısı ile hedefe angaje oluyor.
YÜKSEK VURUŞ HASSASİYETİ VE DAHA UZUN MENZİL
ASELSAN MORFOZ'un öne çıkan özellikleri şu şekilde:
- Yüksek vuruş hassasiyeti ve daha düşük ikincil hasar kabiliyeti
- Açılır kanat bütünü ile uzun menzil
- Her türlü hava şartında kullanılabilme
- Gece/gündüz şartlarında görev yapabilme
- GNSS karıştırmasına karşı dayanıklılık
- Yol noktası takibi yapabilme
- Seçilebilir vuruş açısı ve bütünleşik ANS/KKS taban
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel