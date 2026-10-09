Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın geliştirdiği MORFOZ Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.



ASELSAN MORFOZ, mühimmat kanat açma bütünü ile uzun menzil ve teslimat seviyesinde mühimmatta dahili telemetri ile platforma veri sağlıyor.

MORFOZ kanatlı güdüm kiti AKINCI TİHA ile hedefi tam isabetle vurdu (Foto: Takvim İnfografi



HARP BAŞLIĞI ETKİNLİĞİNİ MAKSİMİZE EDİYOR



Aynı zamanda 8 kanallı CRPA ile karıştırma altında koruma sağlayarak harp başlığı etkinliğini maksimize etmek amacıyla dikey vuruş açısı ile hedefe angaje oluyor.