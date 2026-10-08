İmamoğlu davasında itirafçı Binali Sarıtaş anlattı: Ağaç AŞ'de ihalenin yüzde 10'u Sukas'a! İhale büyüdükçe rüşvet arttı
Ekrem İmamoğlu elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik 436 sanıklı davada yargılama sürüyor. Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülen 95. celsede, belediye iştirakleri üzerinden kurulan rüşvet ve haraç mekanizması itirafçı sanık Binali Sarıtaş’ın ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. Sarıtaş, Ağaç AŞ üzerinden yürütülen kurgusal ihale sistematiğini anlattı. Ağaç AŞ ihalelerindeki hakedişlerini tahsil edebilmek için hediye kartları dağıttığını ve ihale bedelinin yüzde 10’u olan 4 milyon 500 bin lirayı örgüt yöneticilerine elden teslim ettiğini söyledi. İşadamı Sarıtaş, ihaleler büyüdükçe rüşvet taleplerinin de arttığına dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran ve milyarlarca liralık kamu zararına yol açan yolsuzluk ağının mimarları yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt elebaşı sıfatıyla baş sanık olduğu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 95'inci duruşma, rüşvet itiraflarıyla başladı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, Ekrem İmamoğlu, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Toplam 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada, sanıkların karanlık ilişkileri ve kurdukları rüşvet çarkı, etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin beyanlarıyla gün yüzüne çıkıyor.
YÜZDE 10'U SUKAS'A
Belediye iştirakleri üzerinden yürütülen kurgusal ihale sistematiğini tüm çıplaklığıyla anlatan tutuksuz sanık işadamı Binali Sarıtaş, mahkemedeki savunmasında rüşvet çarkını deşifre etti.
Hak edişlerini alabilmek için örgüt üyelerinin taleplerine boyun eğmek zorunda kaldığını vurgulayan Sarıtaş, "2023 yılında Ağaç A.Ş. tarafından yapılan ihaleye katıldım. En uygun teklifle ihale firmamın üzerinde kaldı. İhaleyi aldıktan sonra eksiksiz şekilde malzemeleri teslim ettim. Hak etmiş olduğum ödemeleri düzenli alamadım. Bunun üzerine Ümit Polat beni çağırarak hediye ve yardım kartları getirdiğim takdirde ödemelerimi alabileceğimi beyan etti. Ben de Boyner ve Şok kartlarını alarak Ümit Bey'e teslim ettim." dedi.
İHALE BÜYÜDÜKÇE RÜŞVET BÜYÜDÜ
Rüşvet taleplerinin ihaleler büyüdükçe arttığına dikkat çeken Sarıtaş, "Daha sonra Ağaç A.Ş. tarafından 2023 yılında bir ihale daha yapıldı ihaleyi kazandım. Bu ihaleden sonra da Ümit Polat beni çağırarak, Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Ben de bunun üzerine bunu yapamayacağımı zaten en uygun fiyatı vererek ihalenin bende kaldığını söyledim. Ödememi alabilmem için yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermem gerektiğini söyledi." dedi.
Sarıtaş şöyle devam etti:
"Bu dönemde ekonomik olarak zor durumdaydım. Yaptığım ve teslim ettiğim işlerin karşılığı olan alacaklarımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Bu nedenle bu isteğini kabul ettim. Bu şekilde yaklaşık olarak 4 milyon 500 bin TL gibi bir parayı hazırlayarak Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim."
160 MİLYARLIK AHTAPOT
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianame, örgütün devlete ve millete verdiği zararın boyutlarını gözler önüne seriyor.
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının ihbar eden sıfatıyla yer aldığı dosyada, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları suçtan zarar gören kurumlar olarak bulunuyor.
Suç örgütünün 2014 yılından bugüne kadarki faaliyetlerinin detaylandırıldığı iddianamede, 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaat ve sebep olunan kamu zararının güncel değeri hariç toplamda 160 milyar lira ile 24 milyon dolar olduğu aktarıldı.
Ayrıca örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç, İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmazın bu kirli ağın parçası olduğu değerlendirmesi yapılıyor.