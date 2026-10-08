İmamoğlu davasında itirafçı Binali Sarıtaş anlattı: Ağaç AŞ'de ihalenin yüzde 10'u Sukas'a! İhale büyüdükçe rüşvet arttı

İHALE BÜYÜDÜKÇE RÜŞVET BÜYÜDÜ

Rüşvet taleplerinin ihaleler büyüdükçe arttığına dikkat çeken Sarıtaş, "Daha sonra Ağaç A.Ş. tarafından 2023 yılında bir ihale daha yapıldı ihaleyi kazandım. Bu ihaleden sonra da Ümit Polat beni çağırarak, Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Ben de bunun üzerine bunu yapamayacağımı zaten en uygun fiyatı vererek ihalenin bende kaldığını söyledim. Ödememi alabilmem için yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermem gerektiğini söyledi." dedi.

Sarıtaş şöyle devam etti:

"Bu dönemde ekonomik olarak zor durumdaydım. Yaptığım ve teslim ettiğim işlerin karşılığı olan alacaklarımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Bu nedenle bu isteğini kabul ettim. Bu şekilde yaklaşık olarak 4 milyon 500 bin TL gibi bir parayı hazırlayarak Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim."

160 MİLYARLIK AHTAPOT İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianame, örgütün devlete ve millete verdiği zararın boyutlarını gözler önüne seriyor.



Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının ihbar eden sıfatıyla yer aldığı dosyada, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları suçtan zarar gören kurumlar olarak bulunuyor.



Suç örgütünün 2014 yılından bugüne kadarki faaliyetlerinin detaylandırıldığı iddianamede, 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaat ve sebep olunan kamu zararının güncel değeri hariç toplamda 160 milyar lira ile 24 milyon dolar olduğu aktarıldı.



Ayrıca örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç, İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmazın bu kirli ağın parçası olduğu değerlendirmesi yapılıyor.