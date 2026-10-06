CHP'li Barış Yarkadaş isyan etti: "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

CHPli Barış Yarkadaş isyan etti: 22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TLlik ihale alabilmesi mümkün değil.

İşadamı Ali Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışırken 2023 yılının nisan ayında henüz 22 yaşındayken İSTCON İnşaat Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı yapılan tutuksuz sanık Furkan Remzi Ceylan , mahkemedeki savunmasında milyonlarca dolarlık para trafiğini anlattı.

Parayı gönderdikten sonra Nuhoğlu'nun kendisinden Beylikdüzü'nde ofisi bulunan firari sanık İbrahim Bülbüllü'ye teslimat yapmasını istediğini belirten Ceylan, " Ben de o gün müsait olduğumdan dolayı bunu teslim edebileceğimi söyledim. Sonrasında onun yetkilendirdiği personelle bankadan parayı çekip Beylikdüzü'ndeki ofise İbrahim Bülbüllü'ye gidip 1 milyon 500 bin dolar gibi parayı kendisine teslim ettim ." ifadelerini kullandı.

İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İSFALT'tan inşaat malzemesi alınmış gibi gösterilerek 3 milyar liralık ihale verildiği iddia edilen Ceylan, savcılık aşamasındaki etkin pişmanlık beyanlarının arkasında olduğunu vurgulayarak, " İnşaat işinde çekirdekten yetişmiş kişiyim. Olay günü Ali Bey benden yaklaşık 66 milyon TL tutarında borç para istedi. Bu parayı daha öncesinde kendisiyle birçok kez para trafiklerine girdiğimden dolayı niye istediğini hiçbir şekilde sormadım ." dedi.

ÖDEME İÇİN İSTENEN RÜŞVET

İddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadesinde olayın detaylarına dikkat çeken Furkan Remzi Ceylan, şunları kaydetti:

"Beraber Beylikdüzü'nde Kübiks isimli binaya gittik. Ofiste sadece İbrahim Bülbüllü vardı. Paraları masanın üzerine dizerek, 1 milyon 500 bin dolar olduğunu kendisiyle beraber teyitledikten sonra ofisten ayrıldım. 3-4 gün sonra Ali Bey ile görüştüğümde bu paranın ne için götürdüğümü sordum. Kendisi bana İBB'den almış olduğu işlerde ödeme alamadığını, ödeme alabilmek için kendisinden bu parayı istediklerini, bunu vermeye mecbur kaldığını bana söyledi."

Cumhuriyet savcısının paranın ne karşılığında teslim edildiğine yönelik sorusunu cevaplayan sanık Ceylan, "İbrahim Bülbüllü'yü tanımam. Ben o paranın oraya ne amaçla gittiğini hiçbir şekilde bilmiyorum." diye konuştu.

EKREM'İN SEÇİM SPONSORU

Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz sanık Hasan Özsoy ise İBB'nin reklam ihalelerindeki usulsüzlükleri ve seçim sponsorlarına sağlanan ayrıcalıkları deşifre etti.

Quara LTD ŞTİ'nin sahibi olduğunu anlatan Özsoy, 2019 yılındaki seçim kampanyaları döneminde reklamcı işadamı Eyüp Subaşı'nın kendisine Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediyesinin seçim sponsoru olduğunu söylediğini aktardı.

İmamoğlu'nun seçimi kazanması halinde bütün reklam alanlarının Subaşı'na bağlanacağının kendisine iletildiğini dile getiren Özsoy, "Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıktan sonra ilk olarak İBB'ye ait olan 300 adet üst geçit ve 2 bin adet aydınlatma direkleri işlerini Eyüp Subaşı'nın genel vekaleti olduğu, resmiyette eşi Gülşah Subaşı'nın adına olan Genç Popülist Medya isimli firma aldı. Ben de bu ihalenin dijital baskı ve uygulama işlerini yaptım." dedi.

Ali Nuhoğlu ile Ekrem İmamoğlu

"SAKIN KİMSEYE SÖYLEME"

Süreç içerisinde Kültür A.Ş. üzerinden yürütülen gizli bilgi akışına işaret eden Özsoy, "Bu süre zarfında bir keresinde Eyüp Subaşı beni telefonla arayıp acil olarak Kültür A.Ş.'de Habibe İlknur Kaya isimli şahsın yanına gitmemi ve kendisinin vereceği flash belleği ondan alıp kendisine getirmem gerektiğini söyledi. İlknur Hanım'ı buldum. Bana bahsi geçen flash belleği verdi ve bana 'Sakın bunu kimseye söyleme, hızlıca Eyüp Subaşı'ya ilet' dedi." ifadelerini kullandı.

SEÇİM DESTEĞİNİN BEDELİ İBB İHALELERİ

Flash belleğin içeriğini sorduğunda İBB'nin bütün işlerini kapsayan bilgiler olduğunu öğrendiğini savunan Özsoy, elinde muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren flash bellek bulunduğunu, bunu savcılığa ulaştıracağını bildirdi.

Savcının flash bellek teslimatına ve ihale süreçlerine yönelik sorularını da cevaplayan Özsoy, "2020 yılı içerisinde Habibe İlknur Kaya'dan kapalı zarf içerisinde flash bellek aldığımı ve daha sonra bunu Eyüp Subaşı'na teslim ettiğimi belirtmiştim. İçeriğinde ne olduğunu bilmiyorum. Seçim çalışmaları yapılmıştı. Seçim çalışmaları yapıldıktan sonra kendisi üst geçit ve elektrik direklerinin ihalesini aldığı yönünde beyanı var." dedi.

Duruşmanın diğer tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürdü.