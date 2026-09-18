İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. Ana İBB davasında 143 eylem bulunması nedeniyle yeni dosyadaki 12 eylem 144'ten 155'e kadar numaralandırıldı. İddianamede, 2020-2024 döneminde gerçekleştirilen bitkisel materyal alımı ihalelerinde rekabeti sınırlandıran şartlar oluşturulduğu, bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kaldığı, ardından işlerin daha küçük parçalara ayrılarak belirli firmalara verildiği ileri sürülüyor. Savcılık ayrıca bazı işlere ihale yapılmadan başlandığını, bazı tekliflerin göstermelik olarak hazırlandığını ve firmalardan iş bedelinin yüzde 7 ila 10'u oranında "komisyon" ya da rüşvet talep edildiğini bildirdi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.de Ödeme istiyorsan döviz getir pazarlığı! Sanıklar elden rüşveti tek tek anlattı Dosyada ayrıca bazı teklif mektuplarının aynı elden çıktığına ilişkin bilirkişi incelemeleri, para ve hediye kartı teslimlerine ilişkin beyanlar, HTS ve baz kayıtları, banka hareketleri ile WhatsApp yazışmaları deliller arasında sıralanıyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul ederek dosyayı ana İBB davasıyla birleştirdi. Birleştirme öncesinde 414 sanığın yargılandığı ana davaya ek dosyadaki 21 yeni kişinin dahil olmasıyla toplam sanık sayısının 435'e yükseldiği bildirildi. İBB soruşturmasında 195 sayfalık ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talebi, dosyaya 12 yeni eylem eklendi İBB soruşturmasında 195 sayfalık ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talebi, dosyaya 12 yeni eylem eklendi İşte iddianame ile ilgili tüm merak edilenler... 1- İBB ek iddianamesinin konusu nedir? İBB ek iddianamesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanmıştır. Savcılık, ana İBB dosyasında yer almayan Ağaç ve Peyzaj AŞ bağlantılı ihale ve rüşvet eylemlerini bu dosyada toplamıştır. İddianamede, özellikle bitkisel materyal alımlarına ilişkin ihaleler, bu ihalelerin ardından gerçekleştirilen alt alımlar, rüşvet ve ihale süreçlerine ilişkin çeşitli iddialara yer verilmiştir. 2- Ek iddianamede kaç kişi ve kaç yeni eylem bulunmaktadır? Ek iddianamede 12 yeni eylem kapsamında 29 şüpheli hakkında cezalandırma talep edilmektedir. Dosya 195 sayfadan oluşuyor. Ana iddianamede 143 eylem bulunduğundan ek iddianamedeki eylemler 144'ten başlayarak 155'e kadar numaralandırılmıştır. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul ederek ana İBB davasıyla birleştirmiştir. 3- İddianamede yer alan şüpheliler kimlerdir? İddianamede 29 şüpheli şöyle sıralanmaktadır: İSİM Ali Sukas Ayhan Subaşı Aytekin Karaarslan Binali Sarıtaş Derya Dağdeviren Ekrem İmamoğlu Eren Sönmez Esra Köymen Fatih Keleş Fatih Temür Fatih Yağcı Hüsnü Yüksel Tunar Metin Aras Muammer Ali Özdil Murat Cırık Murat Dağdeviren Mustafa Atlı Nilgün Cendek Oktay Özel Orhan Yıldırım Selim Marangoz Sezer Ada Ateş Süleyman Uzun Tolga Kılıç Tuğba Ölmez Hancı Tuğrul Doğu Işık Utku Cihan Ümit Polat Yasin Çağatay Seçkin 4- Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltilmektedir? Şüphelilere rüşvet alma, rüşvet verme, rüşvete aracılık etme, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve resmî belgede sahtecilik suçlamaları yöneltilmektedir. Her şüpheli yönünden isnat edilen eylem ve sevk maddesi, iddianamenin ilgili bölümlerinde ayrı ayrı gösterilmektedir. 5- Savcılığın iddianamede öne çıkarttığı başlıca deliller nelerdir? İddianamede delil olarak: Bilirkişi raporları, Grafolojik yazı ve imza incelemeleri, Tanık ve şüpheli ifadeleri, Etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlar, HTS ve baz kayıtları, WhatsApp yazışmaları, Banka hareketleri, dekontlar, Hediye kartı faturaları ve Kolluk araştırma tutanakları gösterilmektedir. Savcılığın değerlendirmesinde bu delillerin bir bölümünün birbirini desteklediği ileri sürülürken, delillerin hukuki değerinin yargılama sırasında mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.

6- İddianamede şüphelilere ilişkin hangi eylemler yer almaktadır? Ek iddianamenin ilk sekiz eylemi ağırlıklı olarak 2020-2024 dönemindeki bitkisel materyal ihalelerine ilişkin. Savcılık bu ihalelerin şartları, teklif sayıları, ihale sonrasındaki alımlar ve işlerin bölündüğü iddiaları üzerinden bir sistem bulunduğunu öne sürüyor. Eylem 144: Bitkisel Materyal Mal Alım İşi: Yaklaşık 231 milyon 815 bin TL maliyetli ana ihalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirildiği; iki firmanın teklif verdiği, bir teklifin değerlendirme dışı kalmasının ardından Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin tek geçerli teklif sahibi olarak ihaleyi aldığı iddianamede belirtiliyor. Bilirkişi değerlendirmesinde, ihale koşullarının rekabeti sınırlandırdığı ve işin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasına yönelik bir sistem oluşturulduğu kaydediliyor. Eylem 145: İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi: Yaklaşık 172 milyon 46 bin TL maliyetli ihalede Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin tek teklif veren firma olduğu belirtiliyor. İddianamede, ana ihalenin ardından alt alımların parçalara bölündüğü ve istisna hükümleri kullanılarak belirlenen firmalardan alım yapıldığı kaydediliyor.