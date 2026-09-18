İBB Ağaç A.Ş. soruşturmasında yeni gelişme: 12 yeni eylem ve milyarlık ihale çarkı nasıl işledi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj A.Ş. nezdindeki ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmada 195 sayfalık ek iddianame kabul edilerek ana davayla birleştirildi. Dev ana ihalelerin şartnamelerle tek adrese bırakıldığı, alımların yetki sınırları dâhilinde parçalanarak fahiş fiyatlarla belirli şirketlere dağıtıldığı iddia edilen dosyada; sahte teklif mektupları, yüzde 7 ila 10 arasındaki rüşvet çarkı, dolarlar, hediye kartları ve cezaevindeki itirafçılara yönelik "EP" notlu baskılar tüm detaylarıyla yer aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. Ana İBB davasında 143 eylem bulunması nedeniyle yeni dosyadaki 12 eylem 144'ten 155'e kadar numaralandırıldı.
İddianamede, 2020-2024 döneminde gerçekleştirilen bitkisel materyal alımı ihalelerinde rekabeti sınırlandıran şartlar oluşturulduğu, bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kaldığı, ardından işlerin daha küçük parçalara ayrılarak belirli firmalara verildiği ileri sürülüyor. Savcılık ayrıca bazı işlere ihale yapılmadan başlandığını, bazı tekliflerin göstermelik olarak hazırlandığını ve firmalardan iş bedelinin yüzde 7 ila 10'u oranında "komisyon" ya da rüşvet talep edildiğini bildirdi.
Dosyada ayrıca bazı teklif mektuplarının aynı elden çıktığına ilişkin bilirkişi incelemeleri, para ve hediye kartı teslimlerine ilişkin beyanlar, HTS ve baz kayıtları, banka hareketleri ile WhatsApp yazışmaları deliller arasında sıralanıyor.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul ederek dosyayı ana İBB davasıyla birleştirdi. Birleştirme öncesinde 414 sanığın yargılandığı ana davaya ek dosyadaki 21 yeni kişinin dahil olmasıyla toplam sanık sayısının 435'e yükseldiği bildirildi.
İşte iddianame ile ilgili tüm merak edilenler...
1- İBB ek iddianamesinin konusu nedir?
İBB ek iddianamesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanmıştır.
Savcılık, ana İBB dosyasında yer almayan Ağaç ve Peyzaj AŞ bağlantılı ihale ve rüşvet eylemlerini bu dosyada toplamıştır. İddianamede, özellikle bitkisel materyal alımlarına ilişkin ihaleler, bu ihalelerin ardından gerçekleştirilen alt alımlar, rüşvet ve ihale süreçlerine ilişkin çeşitli iddialara yer verilmiştir.
2- Ek iddianamede kaç kişi ve kaç yeni eylem bulunmaktadır?
Ek iddianamede 12 yeni eylem kapsamında 29 şüpheli hakkında cezalandırma talep edilmektedir. Dosya 195 sayfadan oluşuyor.
Ana iddianamede 143 eylem bulunduğundan ek iddianamedeki eylemler 144'ten başlayarak 155'e kadar numaralandırılmıştır. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul ederek ana İBB davasıyla birleştirmiştir.
3- İddianamede yer alan şüpheliler kimlerdir?
İddianamede 29 şüpheli şöyle sıralanmaktadır:
4- Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltilmektedir?
Şüphelilere rüşvet alma, rüşvet verme, rüşvete aracılık etme, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve resmî belgede sahtecilik suçlamaları yöneltilmektedir.
Her şüpheli yönünden isnat edilen eylem ve sevk maddesi, iddianamenin ilgili bölümlerinde ayrı ayrı gösterilmektedir.
5- Savcılığın iddianamede öne çıkarttığı başlıca deliller nelerdir?
- İddianamede delil olarak:
- Bilirkişi raporları,
- Grafolojik yazı ve imza incelemeleri,
- Tanık ve şüpheli ifadeleri,
- Etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlar,
- HTS ve baz kayıtları,
- WhatsApp yazışmaları,
- Banka hareketleri, dekontlar,
- Hediye kartı faturaları ve
- Kolluk araştırma tutanakları gösterilmektedir.
Savcılığın değerlendirmesinde bu delillerin bir bölümünün birbirini desteklediği ileri sürülürken, delillerin hukuki değerinin yargılama sırasında mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.
6- İddianamede şüphelilere ilişkin hangi eylemler yer almaktadır?
Ek iddianamenin ilk sekiz eylemi ağırlıklı olarak 2020-2024 dönemindeki bitkisel materyal ihalelerine ilişkin. Savcılık bu ihalelerin şartları, teklif sayıları, ihale sonrasındaki alımlar ve işlerin bölündüğü iddiaları üzerinden bir sistem bulunduğunu öne sürüyor.
Eylem 144: Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 231 milyon 815 bin TL maliyetli ana ihalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirildiği; iki firmanın teklif verdiği, bir teklifin değerlendirme dışı kalmasının ardından Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin tek geçerli teklif sahibi olarak ihaleyi aldığı iddianamede belirtiliyor.
Bilirkişi değerlendirmesinde, ihale koşullarının rekabeti sınırlandırdığı ve işin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasına yönelik bir sistem oluşturulduğu kaydediliyor.
Eylem 145: İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 172 milyon 46 bin TL maliyetli ihalede Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin tek teklif veren firma olduğu belirtiliyor.
İddianamede, ana ihalenin ardından alt alımların parçalara bölündüğü ve istisna hükümleri kullanılarak belirlenen firmalardan alım yapıldığı kaydediliyor.
Eylem 146: İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 105 milyon 652 bin TL maliyetli ihalede iki teklif bulunduğu, diğer firmanın teklifinin değerlendirme dışı kalmasının ardından Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin tek geçerli teklif sahibi olarak kaldığı belirtiliyor.
Bilirkişi raporlarında, ana ve alt alımlardaki sistemin rekabeti sınırlandırdığı ve işlerin parçalara bölündüğü tespitlerine yer veriliyor.
Eylem 147: Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 429 milyon 61 bin TL maliyetli ihalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirildiği, EKAP üzerinden dört doküman indirilmesine rağmen yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin geçerli teklif verdiği iddianamede kaydediliyor.
Eylem 148: 2023 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 779 milyon 853 bin TL maliyetli ihalede üç doküman indirildiği, ancak yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından geçerli teklif sunulduğu belirtiliyor.
Savcılık, ana ihale sonrasındaki alt alımlarda da aynı ihale sistematiğinin devam ettiğini kaydediyor.
Eylem 149: Kışlık Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 340 milyon 223 bin TL maliyetli ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu ve üç doküman indirilmesine rağmen yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin teklif verdiği kaydediliyor.
Eylem 150: 2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
İddianamede yaklaşık 1 milyar 279 milyon TL maliyetli olduğu belirtilen ihalede EKAP üzerinden yalnızca bir doküman indirildiği ve tek teklifin Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından verildiği belirtiliyor. Şirketin yaklaşık 1 milyar 278 milyon TL'lik teklifiyle ihaleyi aldığı kaydediliyor.
Editör notu: Bu rakam ayrıca kontrol edilmelidir. İKN 2024/149493 için erişilebilen ihale kaydında yaklaşık maliyet "323 milyon 566 bin 103 TL'den fazla" olarak görünüyor. Dolayısıyla iddianamedeki rakam ile ihale kaydı arasında fark bulunuyor.
Eylem 151: Kışlık Bitkisel Materyal Mal Alım İşi:
Yaklaşık 834 milyon 776 bin TL maliyetli ana ihalenin Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bırakıldığı; savcılık değerlendirmesinde ana ihale ile sonrasındaki alt alımların aynı sistem içerisinde ele alındığı belirtiliyor.
Bu sekiz ihale, savcılığın iddianamede ortaya koyduğu genel sistem iddiasının temelini oluşturuyor. Savcılık, rekabeti sınırlandırdığı öne sürülen şartların ardından işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kaldığını, daha sonra da işlerin belirli firmalara dağıtıldığını ileri sürüyor.
Eylem 152: Süleyman Uzun / SAS Peyzaj bağlantılı eylem:
İddianamede Süleyman Uzun'un Ağaç ve Peyzaj AŞ'den aldığı işler kapsamında kendisinden alışveriş ve yardım kartları ile nakit menfaat talep edildiğine ilişkin beyanları bulunuyor.
Dosyada ayrıca Tuğrul Doğu Işık'ın anlatımları, HTS ve baz kayıtları, banka hareketleri ve WhatsApp kayıtlarının bu eylemin delilleri arasında gösterildiği kaydediliyor.
Eylem 153: Orhan Yıldırım ile Murat ve Derya Dağdeviren bağlantılı eylem:
İddianamede Orhan Yıldırım'ın Ağaç ve Peyzaj AŞ ile yürüttüğü ticari ilişkiler kapsamında Murat ve Derya Dağdeviren'e gerçekleştirilen para transferleri inceleniyor.
Savcılık, Orhan Yıldırım yönünden etkin pişmanlık hükümlerini de dikkate alırken; Ali Sukas, Murat Dağdeviren, Derya Dağdeviren ve Ümit Polat'ın rüşvet talebi, anlaşması ve paraların teslim alınması sürecindeki sorumluluklarına yer veriyor.
Eylem 154: Ayhan Subaşı bağlantılı eylem: Savcılık değerlendirmesinde Ayhan Subaşı'nın Ağaç ve Peyzaj AŞ'den aldığı işler kapsamında rüşvet anlaşmasına dahil olduğu; Ali Sukas ve Ümit Polat'ın ise hem rüşvet sürecinde hem de ihale evraklarının düzenlenmesinde sorumluluklarının bulunduğu belirtiliyor.
HTS ve baz kayıtları, hesap hareketleri, bilirkişi raporları ve imza-yazı incelemeleri eylemin delilleri arasında sıralanıyor.
Eylem 155: Binali Sarıtaş bağlantılı hediye ve yardım kartları:
Binali Sarıtaş'ın ifadesinde, Ağaç ve Peyzaj AŞ'den aldığı işin ödemelerini tahsil edebilmek amacıyla kendisinden ŞOK ve Boyner hediye veya yardım kartları getirmesinin istendiği belirtiliyor.
Sarıtaş, toplamda 100-150 civarında kart teslim ettiğini ve kartların her birinde 5 bin ila 10 bin TL arasında bakiye bulunduğunu anlatıyor.
Dosyada HTS ve baz kayıtları, banka dekontları, alışveriş kartı faturaları ve hesap hareketleri deliller arasında gösteriliyor.
7- Dosyanın mevcut hukuki durumu nedir?
Ek iddianame 18 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek ana İBB davasıyla birleştirilmiştir.
Birleştirme öncesinde ana davada 414 sanık bulunurken, ek dosyada yer alan 29 kişiden 8'inin zaten ana davada yargılanıyor olması nedeniyle 21 yeni sanık dosyaya dahil edilmiştir. Böylece toplam sanık sayısı 435'e yükselmiştir.
Mahkeme ayrıca ek dosyada tutuklu bulunan Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Fatih Temür, Murat Dağdeviren, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermiştir.
8- Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş açısından savcılığın değerlendirmesi nedir?
Ekrem İmamoğlu "örgüt lideri", Fatih Keleş ise "örgüt yöneticisi" olarak nitelendirilmektedir.
Savcılık, Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki bazı şüphelilerin bu yapı adına hareket ettiğini ve 12 yeni eylem bakımından İmamoğlu ile Keleş'in de TCK 220/5 kapsamında sorumlu tutulmasını talep etmektedir.
Ana iddianamede "örgüt kurma ve yönetme" suçundan zaten ceza talep edildiği için ek dosyada aynı suçtan ikinci kez ayrıca ceza talebinde bulunulmamaktadır.
Buradaki "örgüt lideri" ve "örgüt yöneticisi" ifadeleri mahkemenin kesinleşmiş tespiti değil, savcılığın ek iddianamedeki nitelendirmesidir.
9- Savcılığın Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye ilişkin temel iddiası nedir?
Savcılık, İBB tarafından yapılan büyük ölçekli ana ihalelerin rekabeti sınırlayan şartlarla Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığını; ardından aynı işlerin daha küçük parçalara ayrılarak istisnai veya davet usulü alımlarla belirli firmalara verildiğini ileri sürüyor.
İddianamede bu yöntemle açık ihale usulünün devre dışı bırakıldığı ve belirlenen firmalardan sağlanan menfaatlerin dosyada "SİSTEM" olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı değerlendiriliyor.
10- Ana ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ'de kalması nasıl sağlanmaktadır?
2 Kasım 2025 ve 16 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporlarına göre, bazı ihalelerde birbirinden farklı işler aynı paket içerisinde toplanmakta, ihale hacmi büyütülmekte ve ihaleler kısmi teklife kapatılmaktadır.
Savcılık, bu şartların daha küçük ve alanında uzman firmaların ihaleye katılımını güçleştirdiğini; sonuçta bazı ana ihalelerde Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin tek katılımcı veya tek geçerli teklif sahibi hâline geldiğini ileri sürmektedir.
Bu değerlendirme, özellikle 2020-2024 arasındaki bitkisel materyal alım ihaleleri üzerinden iddianamenin ana tartışma başlıklarından birini oluşturuyor.
11- Ağaç ve Peyzaj AŞ ana ihaleyi aldıktan sonraki işleyiş nedir?
Ana iş alındıktan sonra işlerin yasal eşik değerlerin altında kalacak şekilde parçalara bölündüğü, açık ihale yerine 4734 sayılı Kanun'un 3/g maddesi kapsamındaki istisnai yöntemlere veya davet usulüne başvurulduğu ileri sürülüyor.
Bu yöntemle yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından davet edilen firmaların teklif verebildiği ve bir "firma havuzu" oluşturulduğu belirtiliyor.
12- İhale yapılmadan önce işe başlandığına ilişkin tespit var mıdır?
Dosyadaki bazı şüpheli ifadelerinde işlerin ihale yapılmadan önce belirli firmalara verildiği, ihalenin ise çalışma başladıktan veya iş tamamlandıktan sonra yapıldığı anlatılıyor.
Tuğrul Doğu Işık, 2023/706472 numaralı yazlık çiçek dikim işinde ihale tarihi 19 Temmuz 2023 görünmesine rağmen 23 Mayıs 2023'te işe başladıklarını beyan ediyor.
2023/1288262 ve 2023/1298261 numaralı kışlık çiçek dikim işlerinde ise ihaleler 24 Kasım 2023 tarihli görünmesine rağmen 6 Kasım 2023'te çalışmaya başladıklarını söylüyor.
Işık, ifadesinde kendilerine, "Bu işe başlayın, ihalesini daha sonra yapacağız" denildiğini belirtiyor.
İddianamede bu anlatımların diğer delillerle birlikte değerlendirildiği ifade ediliyor.
13- Hiç yapılmayan bir ihaleye rağmen tamamlanan iş olduğu iddiası nedir?
SAS Peyzaj sahibi Süleyman Uzun, 2025 yılı yazlık çiçek dikim işinin ihale yapılmadan kendilerine verildiğini, çalışmanın tamamlanmasının ardından yapılması planlanan ihalenin operasyon nedeniyle gerçekleştirilemediğini beyan ediyor.
Uzun, bu nedenle 32 milyon TL artı KDV tutarında alacağının kaldığını ifade ediyor.
Savcılık, Uzun'un beyanlarını diğer delillerle birlikte değerlendiriyor.
14- Sahte veya göstermelik tekliflere ilişkin somut delil var mıdır?
İddianamede dikkat çekilen delillerden biri de teklif mektuplarına ilişkin el yazısı incelemeleri.
4 Aralık 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2023/1298261 numaralı ihalede Tibetoğlu İnşaat, Vadi Peyzaj, SAS Peyzaj ve Zirve Harita adına sunulan teklif mektuplarındaki yazıların "aynı el ürünü" olduğu tespit edildiği belirtiliyor.
Tuğrul Doğu Işık da bu tekliflerin tamamını kendisinin doldurduğunu; Ümit Polat'ın ihaleden yaklaşık bir saat önce hangi fiyatların yazılacağını kendisine bildirdiğini beyan ediyor.
22 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda da söz konusu yazıların Tuğrul Doğu Işık'a ait olduğu yönünde değerlendirme bulunduğu aktarılıyor.
Savcılık, bu tespitleri bazı tekliflerin gerçek bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla değil, önceden belirlenen firmaların işi almasını sağlayacak şekilde hazırlandığı iddiasına dayanak gösteriyor.
15- İhale fiyatlarının artırıldığına ilişkin hangi örnekler bulunmaktadır?
İddianamede torf, lale soğanlı bitki ve ağaç alımları başta olmak üzere çeşitli örnekler bulunuyor.
Dinçer Kantar, 2024 yılındaki 18 bin metreküplük torf alımında başlangıçta metreküp başına 2 bin 600 TL teklif verdiğini, daha sonra bu fiyatı 2 bin 930 TL'ye yükseltmesinin istendiğini ve aradaki 330 TL'lik farkın talep edildiğini ifade ediyor.
16- Torf alımında bilirkişinin tespiti nedir?
Bilirkişi, sözleşmedeki 2 bin 930 TL'lik metreküp fiyatını farklı kamu alımlarıyla karşılaştırıyor.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün karşılaştırmalı fiyatına göre fark yüzde 5,52, Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin 2022 yılındaki benzer torf alımının güncellenmiş fiyatına göre ise yüzde 38,71 olarak hesaplanıyor.
Savcılık, bilirkişi tespitlerinin Dinçer Kantar'ın anlatımıyla uyumlu olduğunu değerlendiriyor.
17- Lale soğanı ihalesindeki fiyat farkı ne kadardır?
2024/1588448 numaralı soğanlı bitki alımında sözleşme toplamı 91 milyon 273 bin 815 TL olarak kaydediliyor.
Bilirkişi, karşılaştırmalı bir piyasa çalışmasında yaklaşık 64 milyon 295 bin 870 TL seviyesinde bedel hesaplamış ve iki rakam arasındaki farkı yüzde 29,56 olarak belirlemiş.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin verileri esas alındığında lale soğanının ihale tarihine uyarlanmış fiyatı 7,84 TL, Ağaç ve Peyzaj AŞ sözleşme fiyatı ise 14,55 TL olarak hesaplanmış. Bilirkişi farkı yüzde 46,11 olarak belirlemiş.
18- Ağaç alımlarında da benzer bir sistem tespit edilmiş midir?
Savcılığa göre 2025 yılında aynı nitelikteki ağaç ve bitki alımlarının birkaç gün içerisinde ayrı ihalelere bölündüğü görülüyor.
İddianamede yer alan ifadelerde, hangi firmada hangi ağaçların bulunduğunun önceden araştırıldığı ve ihale şartlarının bu stoklara göre oluşturulduğu anlatılıyor.
Böylece belirlenen firmaların ellerindeki ürünlerin daha sonra ihale yoluyla Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye satıldığı belirtiliyor.
19- İşlerin neden parçalara bölündüğü iddia ediliyor?
Ümit Polat'ın ifadesine göre Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin iç düzenlemesinde belli bir sınırın altındaki alımlar genel müdürün tek imzasıyla gerçekleştirilebiliyor.
Polat, 2024 yılında bu sınırın 20 milyon 700 bin TL'ye kadar çıktığını; Ali Sukas'ın işleri kendi kontrolünde tutmak amacıyla satın almaların bu sınırların altında kalmasını istediğini anlatıyor.
Savcılık da bazı işlerin açık ihale veya başka makamların onayına ihtiyaç duyulmaması amacıyla parçalara bölündüğü değerlendirmesinde bulunuyor.
20- İddianameye göre firmalardan hangi oranda rüşvet talep edilmektedir?
İddianamede çeşitli ifadeler doğrultusunda iş verilen firmalardan yüzde 7 ila yüzde 10 arasında "komisyon" adı altında para alındığı yönünde değerlendirmeler bulunuyor.
Savcılığa göre bu gelirlerin dosyada "SİSTEM" olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı belirtiliyor.
21- İddianamede geçen 200 bin dolar konusu nedir?
İddianamede, Süleyman Uzun'un beyanı ve dosyadaki incelemeler kapsamında, 26 Eylül-21 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 200 bin doların Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim edildiği yönünde değerlendirme bulunuyor.
Bu bölümde HTS ve baz kayıtları da beyanları destekleyen deliller arasında gösteriliyor.
22- Hediye kartlara dair rüşvet iddiası nedir?
Binali Sarıtaş, Ağaç ve Peyzaj AŞ'den kazandığı ihale sonrasında ödemelerini düzenli alamadığını, Ümit Polat'ın kendisinden hediye çeki ve yardım kartı istediğini anlatıyor.
Sarıtaş, 2023 yılında ŞOK ve Boyner'den toplam 100 ila 150 arasında kart aldığını, kartlarda 5 bin ila 10 bin TL arasında bakiye bulunduğunu ve bunları Ümit Polat'a teslim ettiğini beyan ediyor.
Bu eylemin delilleri arasında HTS ve baz kayıtları, banka dekontları, hesap hareketleri ve alışveriş kartı faturaları gösteriliyor.
Aynı dosyada Sarıtaş'ın, 45 milyon 54 bin 194 lira 63 kuruş sözleşme bedelli bir işin yüzde 10'una karşılık gelen 4 milyon 500 bin lirayı Ali Sukas'a teslim ettiğini ve Ümit Polat'a toplam 1 milyon 265 bin 700 lira değerinde alışveriş kartı verdiğini beyan ettiği de aktarılıyor.
23- Cezaevindeki şüphelilerin ifade vermemesi için baskı kurulduğu iddiası nedir?
Süleyman Uzun, cezaevinde bulunduğu sırada bazı avukatların kendisini ziyaret ederek bir şey anlatmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylüyor.
Binali Sarıtaş ise kendisini ziyaret eden bir avukatın Ali Sukas'tan not getirdiğini, notta "EP" şeklinde bir ifade bulunduğunu anlatıyor. Savcılık, bu kısaltmayı "etkin pişmanlık" şeklinde değerlendiriyor.
Cezaevi kayıtlarında Sarıtaş'ın 3 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu avukat tarafından ziyaret edildiğinin belirlendiği aktarılıyor.
Bu bölümde yer alan baskı iddiaları da şüpheli beyanları ve savcılığın değerlendirmelerine dayanıyor; bunların mahkeme tarafından kesinleşmiş tespitler olmadığı vurgulanıyor.