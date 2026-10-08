Silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'dan acı haber geldi. Ayrancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin adli ve idari incelemenin devam ettiği bildirildi.