CHP ile Yeni Parti arasında "miras" gerilimi
Muhalefet cephesinde sular durulmuyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın milletin sandıkta Atatürk'ün partisine sahip çıkacağına yönelik açıklamalarıyla başlayan gerilim, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sert çıkışıyla miras kavgasına dönüştü. Özel, eski partisinin girdiği 14 seçimde birinci olamadığını ve baraj altında kaldığını hatırlattı. Özel, CHP binasından ayrılırken Atatürk'ün mirasını da beraberlerinde getirdiklerini söyleyerek, söz konusu emanetin artık Yeni Parti kadrolarında olduğunu savundu. CHP kanadının vereceği karşılığın miras kavgasını derinleştireceği belirtiliyor.
Belediyelerdeki başkan vekilliği seçimlerinde ittifak oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin ana siyasi meseleler üzerinden kavgası ise son sürat devam ediyor.
CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga konularına bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın "Atatürk" çıkışı, iki parti arasındaki ipleri gerdi.
Seçmen tabanına mesaj veren Öztrak, "Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok." ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın bu sözlerine Yeni Parti cephesinden karşılık geldi.
"MİLLET SİZİ 14 SEÇİMDE BİRİNCİ YAPMADI"
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Milletvekilleri Çalışma Programında kürsüye çıkarak eski partisi CHP'yi sert dille hedef aldı.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamalarına doğrudan cevap veren Özel, "O gün o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık." dedi.
Milletin Atatürk'ün partisine oy vermesi için cesur olunması ve onun devrimlerine sarılması gerektiğini savunan Özel, CHP'nin geçmişteki seçim yenilgilerine dikkat çekti.
Yeni Parti lideri Özgür Özel şunları söyledi:
"'Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir' diyor. Şu konu doğrudur; bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci parti de yapmadı. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız. O gün de binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras Yeni Parti'nin kadrolarına ve milletimize emanettir."
Bahse konu seçimlerde kendisi CHP'nin kurmayı değilmiş gibi konuşan Özgür Özel'in sözleri, CHP ile Yeni Parti arasında miras tartışmasının fitili de ateşlemiş oldu.