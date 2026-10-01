Yeni Parti lideri Özgür Özel şunları söyledi:

"'Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir' diyor. Şu konu doğrudur; bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci parti de yapmadı. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız. O gün de binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras Yeni Parti'nin kadrolarına ve milletimize emanettir."