Önce el sıkıştı "Ekremci baskı" sonrası çark etti! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu’na sert sözler
CHP'deki bölünmenin ardından gerçekleşen sürpriz temas, "Yeni Parti" cephesini karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Adli Yıl Açılış Töreni’nde tebessüm ederek el sıkışması Özgür Özel’i "Ekremci" ekibin hedefi haline getirdi. Yükselen tepkiler üzerine canlı yayında sessizliğini bozan Özel, "80 yaşında adam gelmiş, elini uzatmış. Bir selamı almamak benim tabiatımda değil." diyerek o anı savundu. Kılıçdaroğlu’na kapıları tamamen kapattığını savunan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey’e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı." dedi.
Eski ve "Yeni" CHP arasındaki kavga siyaset kulislerini uzun zamandır meşgul etmeye devam ediyor. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı. Bu gelişmelerin ardından Özgür Özel, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.
İki taraf arasında soğuk rüzgarlar eserken 31 Ağustos'ta Meclis'te dikkat çeken bir görüntü kayıtlara geçti.
BÖLÜNME SONRASI İLK TOKALAŞMA CENAZEDE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de uzun yıllar yöneticilik ve milletvekilliği yapan Cevdet Selvi'nin Ankara'da TBMM'deki cenaze töreninde karşılaştı. Özel ile Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölünmesinin ardından ilk kez kameralar karşısında tokalaştı.
ADLİ YIL AÇILIŞINDA TOKALAŞTILAR
Asıl bomba ise 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde patladı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaştığı anlar objektiflere yansıdı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki isim tebessüm ederek tokalaştı. Özel'in gülümsemesi ve ceketini ilikler halde durması basının gözünden kaçmadı.
EKREMCİLER ÖZEL'İ HAŞLADI
Özel'in Kılıçdaroğlu ile kurduğu bu sıcak temas sosyal medyayı bir anda karıştırdı. Yeni Partili isimler ve özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın çevreler Özgür Özel'i adeta eleştiri yağmuruna tuttu.
BU KEZ KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ: TOPLU İĞNENİN BAŞI KADAR YER KALMADI
Gelen tepki ve baskıların ardından SZC TV canlı yayınına katılan Özgür Özel, bu kez Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi.
Özel, "80 yaşında adam gelmiş, elini uzatmış. Bir selamı almamak benim tabiatımda değil. Ama gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı. Bana yapılanı kolay affederim ama memlekete yapılanı ömrüm boyunca affetmeyeceğim." dedi.
"PARTİNİN CANINA OKUDUN"
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma bırakamam" ifadelerini hatırlatan Özel, "Sen geldin canına okudun partinin, partiyi böldürdün, dağıttın. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yeri yok." ifadelerini kullandı.