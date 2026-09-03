Önce el sıkıştı "Ekremci baskı" sonrası çark etti! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Eski ve "Yeni" CHP arasındaki kavga siyaset kulislerini uzun zamandır meşgul etmeye devam ediyor. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı. Bu gelişmelerin ardından Özgür Özel, 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.

BÖLÜNME SONRASI İLK TOKALAŞMA CENAZEDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de uzun yıllar yöneticilik ve milletvekilliği yapan Cevdet Selvi'nin Ankara'da TBMM'deki cenaze töreninde karşılaştı. Özel ile Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölünmesinin ardından ilk kez kameralar karşısında tokalaştı.

Özel ve Kılıçdaroğlu Cevdet Selvi'nin cenaze töreninde tokalaştı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ADLİ YIL AÇILIŞINDA TOKALAŞTILAR

Asıl bomba ise 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde patladı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaştığı anlar objektiflere yansıdı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki isim tebessüm ederek tokalaştı. Özel'in gülümsemesi ve ceketini ilikler halde durması basının gözünden kaçmadı.