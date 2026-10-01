Yeni Parti’den Gazi Meclis’te milli iradeye büyük saygısızlık: Başkan Erdoğan’ın hitabı öncesinde salonu terk ettiler
TBMM’de yeni yasama yılının ilk gününe Yeni Parti’nin skandal tavrı damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişinde ayağa kalkmayan Yeni Partili milletvekilleri, konuşma başlamadan önce salonu terk etti. Ana muhalefetin Meclis’in açılışındaki bu tutumu, Cumhurbaşkanlığı makamına ve parlamenter teamüllere yönelik saygısızlık eleştirilerine neden oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem 5. Yasama Yılı için kapılarını açtı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a hitap etmek üzere kürsüye yöneldi. Ancak daha yeni yasama yılının ilk dakikalarında ana muhalefetin skandal tavrı gündemin önüne geçti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇILIŞ GÜNÜNDE PEŞ PEŞE SKANDAL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında Özgür Özel ve Yeni Parti sıraları ayağa kalkmadı. Erdoğan'ın kürsüye yönelmesinin ardından ise Yeni Partili milletvekilleri salonu terk etti. Ana muhalefetin Meclis'in açılış gününde peş peşe sergilediği bu tavır, milli iradeye ve Meclis geleneğine yönelik saygısızlık eleştirilerine neden oldu.
ÖZEL TOKALAŞTI, ERDOĞAN KÜRSÜYE ÇIKINCA SALONU TERK ETTİ
Açılış öncesinde Genel Kurul'da yaşanan bir başka görüntü ise Yeni Parti'nin tavrına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı.
Özel'in farklı siyasi partilerin temsilcileriyle Meclis çatısı altında temas kurmasının ardından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeyerek salondan ayrılması skandal tabloyu gözler önüne serdi.
AYAĞA KALKMADI, SALONU TERK ETTİ, RESEPSİYONA DA KATILMADI
Ana muhalefetin protestosu bununla da sınırlı kalmadı.
YENİ Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un geleneksel yasama yılı açılış resepsiyonuna da katılmama kararı aldı.