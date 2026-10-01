Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem 5. Yasama Yılı için kapılarını açtı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a hitap etmek üzere kürsüye yöneldi. Ancak daha yeni yasama yılının ilk dakikalarında ana muhalefetin skandal tavrı gündemin önüne geçti.

Özgür Özel ve Yeni Parti sırası ayağa kalkmadı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇILIŞ GÜNÜNDE PEŞ PEŞE SKANDAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında Özgür Özel ve Yeni Parti sıraları ayağa kalkmadı. Erdoğan'ın kürsüye yönelmesinin ardından ise Yeni Partili milletvekilleri salonu terk etti. Ana muhalefetin Meclis'in açılış gününde peş peşe sergilediği bu tavır, milli iradeye ve Meclis geleneğine yönelik saygısızlık eleştirilerine neden oldu.