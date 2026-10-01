Hakkari Dağlıca'da okul yangını: Türk Bayrağını alevlerin arasından kurtardı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki ilkokulda çıkan yangında duygulandıran anlar yaşandı. Alevlerin okulu sardığı sırada dumanların arasına giren bir vatandaş, Türk bayrağını direkten son anda kurtararak çevredekilerin takdirini topladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki okul binasında çıkan yangın sırasında bir vatandaşın alevlerin arasındaki Türk bayrağını son anda indirerek kurtarması takdir topladı.
Dağlıca Köyü İlkokulu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
TÜRK BAYRAĞI KURTARILDI
Yangın sırasında bir vatandaş, alevlerin ve yoğun dumanın arasına girerek Türk bayrağını direkten son anda indirdi. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, vatandaşın duyarlı davranışı çevredekilerden büyük takdir kazandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma ve kontrol çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.