Hakkari Yüksekova'da bir okulda yangın meydana geldi. (Fotoğraf: AA)

Dağlıca Köyü İlkokulu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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