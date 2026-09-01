CHP ve Yeni'nin "helal-haram" kavgası büyüyor! Özgür Özel "alındım" deyip "Memleket" ifşalarına başladı: Muharrem İnce ne mesaj attı?
CHP ve Yeni Parti arasındaki "helal-haram" kavgası boyut kazanarak sürüyor. Muharrem İnce'nin "Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez. Helal parayla kuracaksan zor iştir" sözlerine Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. "Alındım" diyen Özel, İnce'yi "Mutlak Butlan" sürecindeki CHP'yi bölme pazarlıklarından vurdu. Memleket Partisi üzerinden yapılan planları ifşa etti. Daha sonra da İnce'nin kendisine mesaj attığını öne sürdü. Öte yandan Yeni Partili Cemal Enginyurt kendisine "Her kalıba giren bir utanmaz" diyen Muharrem İnce'ye saydırdı. Muhalefetteki kısır kavgalar "Batı cephesinde değişen bir şey yok" dedirtti.
Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" sıfatıyla başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'de tutunacak zemin bulamadı.
Yeni Parti'nin kurulmasıyla CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılanlar olurken, Mansur Yavaş, Ahmet Akın ve Vahap Seçer gibi büyükşehir belediye başkanları safını Kılıçdaroğlu'ndan yana seçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bağımsız kalarak Yeni Parti'ye destek vermedi.
ROZETİNİ ÖZEL TAKMIŞTI... İNCE'DEN 'YENİ'CİLERE "HELAL PARA" GOLÜ!
Özgür Özel'in rozetini taktığı Muharrem İnce ise CHP'de kalacağını "Parti kurmak turşu kurmaya benzemez" sözleriyle açıkladı.
Balıkesir'de katıldığı bir programda Özgür Özel'in ekibine kapıları kapatan İnce, "Ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar" dedi.
Muharrem İnce'den Yeni Parti'ye "Helal para" golü
CHP-YENİ PARTİ HATTINDA YENİ KAVGA
İnce'nin özellikle "Helal para ile parti kurmak zor iştir" sözleri CHP ve Yeni Parti arasında yeni kavganın fitilini ateşledi.
Yeni Parti'nin şaibeli kaynaklarını tartışmaya açan İnce'ye Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.
ÖZEL ESKİ DEFTERLERİ AÇTI: İNCE BANA "MEMLEKET'E GEÇELİM" DEMİŞTİ
Özel, "İlk duydum, alındım" diyerek Muharrem İnce'ye tepki gösterirken bir yandan da Memleket Partisi dosyasını açtı.
"Mutlak Butlan" sürecindeki CHP'yi bölme pazarlığını "Muharrem Bey bize "Memleket'i kapatmayalım, butlan gelirse oraya geçeriz" demişti" sözleriyle ifşa etti.
Özgür Özel daha sonra Muharrem İnce'nin kendisine mesaj attığını öne sürdü.
İNCE'DEN ÖZEL'E GİDEN MESAJ
Özel'in iddiasına göre İnce'den gelen mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Vurgun helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkindi. Size yönelik bir şey yok.
ZAMAN AYARLI VE MAKSATLI
Muharrem İnce her ne kadar Özgür Özel'e "Size söylemedim" dese de Yeni Parti'nin gelirlerinin şaibeli olduğunu bizzat CHP'liler söylüyor.
İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturması ve belediyelerde kurulan rüşvet ağı göz önünde bulundurulduğunda İnce'nin yaptığı göndermenin de manidar, maksatlı ve zaman ayarlı olduğu değerlendiriliyor.
ENGİNYURT VE İNCE'DEN BİRBİRLERİNE AĞIR HAKARETLER
Öte yandan CHP ve Yeni Parti arasındaki kavganın bir diğer cephesi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt üzerinden sürüyor.
Enginyurt'un "Her kalıba giren bir utanmaz" olduğunu söyleyen CHP'li Muharrem İnce, "Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018'de Tayyip Erdoğan kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Enginyurt, İnce'ye "zavallı" ve "utanmaz" gibi sözlerle saldırdı.