CHP ve Yeni'nin "helal-haram" kavgası büyüyor! Özgür Özel "alındım" deyip "Memleket" ifşalarına başladı: Muharrem İnce ne mesaj attı?

ÖZEL ESKİ DEFTERLERİ AÇTI: İNCE BANA "MEMLEKET'E GEÇELİM" DEMİŞTİ Özel, "İlk duydum, alındım" diyerek Muharrem İnce'ye tepki gösterirken bir yandan da Memleket Partisi dosyasını açtı. "Mutlak Butlan" sürecindeki CHP'yi bölme pazarlığını "Muharrem Bey bize "Memleket'i kapatmayalım, butlan gelirse oraya geçeriz" demişti" sözleriyle ifşa etti. Özgür Özel daha sonra Muharrem İnce'nin kendisine mesaj attığını öne sürdü.

İNCE'DEN ÖZEL'E GİDEN MESAJ Özel'in iddiasına göre İnce'den gelen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Vurgun helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkindi. Size yönelik bir şey yok. ZAMAN AYARLI VE MAKSATLI Muharrem İnce her ne kadar Özgür Özel'e "Size söylemedim" dese de Yeni Parti'nin gelirlerinin şaibeli olduğunu bizzat CHP'liler söylüyor. İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturması ve belediyelerde kurulan rüşvet ağı göz önünde bulundurulduğunda İnce'nin yaptığı göndermenin de manidar, maksatlı ve zaman ayarlı olduğu değerlendiriliyor.





ENGİNYURT VE İNCE'DEN BİRBİRLERİNE AĞIR HAKARETLER



Öte yandan CHP ve Yeni Parti arasındaki kavganın bir diğer cephesi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt üzerinden sürüyor.



Enginyurt'un "Her kalıba giren bir utanmaz" olduğunu söyleyen CHP'li Muharrem İnce, "Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018'de Tayyip Erdoğan kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen" ifadelerini kullandı.





Bunun üzerine Enginyurt, İnce'ye "zavallı" ve "utanmaz" gibi sözlerle saldırdı.