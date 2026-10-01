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7 fon yöneticisinin mal varlığı tedbirleri aynen devam

Fon soruşturmasında SPK kararıyla tasfiye sürecine giren Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ile Bulls Portföy şirketlerinin yöneticileri hakkında daha önce alınan mal varlığı tedbirlerinin aynen devam ettiği kamuoyuna duyuruldu.

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7 fon yöneticisinin mal varlığı tedbirleri aynen devam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, SPK kararıyla tasfiye edilen 7 fonun yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada mal varlığı tedbirlerinin sürdüğünü duyurdu.

Tasfiye kararı alınan şirketlerin tepe yönetimindeki isimlerin finansal hareket alanlarının tedbir kararlarıyla kısıtlı tutulduğu bildirildi.

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Başsavcılık açıklamasında, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy şirketlerinin yöneticileri hakkındaki kısıtlama kararlarının kaldırılmadığı, adli sürecin ilgili büro koordinesinde aynı kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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60'I GEÇTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 7'si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 60'ı geçmişti.

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