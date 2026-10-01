Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli bazı çalışanlar hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma, yeni müşteki ve mağdurların ifadeleriyle genişletildi. Banka hareketleri ve MASAK raporlarının iddiaları desteklemesi üzerine 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve müşteki sayısının daha fazla olduğu tespit edildi. Y.K'nin yanı sıra müteahhitler E.A, F.F. ve F.B'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Y.K'nin şikâyeti üzerine iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan memur R.Z. hakkında soruşturma başlattı. R.Z'nin rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı iddia edildi.

Ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma genişletildi. (Fotoğraflar: DHA)

ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA MİLYONLARCA LİRALIK PARA GİRİŞİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarına farklı tarihlerde çok sayıda para girişi olduğu belirlendi.

İncelemelerde, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan memur R.Z'nin hesabına 180 seferde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira, imar bölümünde tekniker olarak çalışan memur G.Ç'nin hesabına ise 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira para yatırıldığı tespit edildi.

Emlak biriminde çalışan Ö.G. ile oğlunun hesabına da 100 seferde toplam 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlendi.